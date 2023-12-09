إحالة تشكيل عصابي يروج المخدرات في الزيتون للجنايات

أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم السبت، إحالة تشكيل عصابي بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وسلاح أبيض بمنطقة الزيتون لمحكمة الجنايات.



كانت وحدة مباحث الزيتون بمديرية أمن القاهرة قد نجحت في ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية، وعثر بحوزتهما كمية لمخدر الاستروكس وزنت 5،750 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين، كمية لمخدر الآيس، فرد خرطوش، سلاح أبيض "مطواة"، ميزان حساس.



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار لتحقيق الأرباح غير المشروعة، والمبالغ المالية متحصلات البيع، والسلاح الابيض لحماية تجارتهم الآثمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.