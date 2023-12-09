السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة تشكيل عصابي يروج المخدرات في الزيتون للجنايات

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم السبت، إحالة تشكيل عصابي بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وسلاح أبيض بمنطقة الزيتون لمحكمة الجنايات.

كانت وحدة مباحث الزيتون بمديرية أمن القاهرة قد نجحت في ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية، وعثر بحوزتهما كمية لمخدر الاستروكس وزنت 5،750 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين، كمية لمخدر الآيس، فرد خرطوش، سلاح أبيض "مطواة"، ميزان حساس.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار لتحقيق الأرباح غير المشروعة، والمبالغ المالية متحصلات البيع، والسلاح الابيض لحماية تجارتهم الآثمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة حوادث حلوان الكلية تشكيل عصابي محكمة الجنايات سلاح أبيض مخدر الاستروكس مخدر الهيروين منطقة الزيتون

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