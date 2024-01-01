الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يضعان حجر الأساس لمستشفى الأورام الجديد بمنوف

وضع حجر الأساس لمستشفى
وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام الجديد بمنوف

قام اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والأستاذ الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية بوضع حجر الأساس لمستشفى الأورام الجديد بمنوف بالتعاون مع وزارة الصحة على مساحة 9 آلاف م2، وبتكلفة 2 مليار جنيه تقريبًا، والذي يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لمختلف الفئات العمرية. 

وثمن المحافظ جهود وزارة الصحة في دعم القطاع الصحي بالمحافظة والنهوض به وتقديم العديد من التسهيلات لإقامة المزيد من المشروعات الصحية لتحسين الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة منوف، وبحضور الاستاذ محمد موسي نائب المحافظ، الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة، الاستاذ وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

مستشفى الأورام بمنوف الجديد حلم لأهالي المنوفية

وأشار محافظ المنوفية إلى أن مستشفى الأورام بمنوف الجديد يعد حلمًا لأهالي المنوفية باعتباره صرحًا طبيًا ضخمًا وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة لعلاج مرضى الأورام  مما يساهم وبشكل ملموس في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم داخل المحافظة وخارجها، مقدمًا شكره وتقديره للقيادة السياسية لدعمه الكامل في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية للنهوض بالمنظومة الصحية بالمنوفية.

وعقب استماعه لشرح تفصيلي عن المستشفي، أكد المحافظ على أن مستشفي الأورام بمنوف تم تصميمها وفق أحدث التصميمات الهندسية بعدد 6 أدوار علوية وبطاقة استيعابية 200 أسرة ليضم عدة أقسام طبية متنوعة وهم ( جراحة الأورام وإزالة الألم، التخدير والإنعاش، باثولوجيا الدم، الأشعة العلاجية والطب النووى، وبائيات الأورام، طب الأورام المعملى وسرطانات الدم، أشعة الأورام، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للكبار، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للأطفال، 2 غرفة عمليات كبرى، وحدة مناظير، عدد من أسرة العناية المركزة ) لخدمة أكثر من 5 مليون مواطن.

هذا وأوضح محافظ المنوفية أنه حرص منذ توليه حقيبة المحافظة على تبني خطة طموحة لتطوير القطاع الطبي من خلال إنشاء جديد وإقامة (6) مستشفيات بتخصصات متنوعة بنطاق المحافظة، حيث تم الإنتهاء من إجراءات التخصيص لصالح وزارة الصحة لإنشاء وإقامة مستشفى جديدة بالمحور المركزى لمدينة السادات بدلًا من المستشفى القديمة بمساحة 17 فدان بطاقة 250 سرير، وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مستشفى قويسنا الجديدة لصالح وزارة الصحة على مساحة 16 ألف و830 م2، وكذا مشروع إنشاء مستشفى جديدة بمدينة شبين الكوم بجوار كلية التربية الرياضية على مساحة 13 ألف و781م2، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مستشفى أشمون الجديدة على مساحة أكثر من 29 ألف م2، ومشروع إنشاء مستشفى الشهداء الجديدة على مساحة 21 ألف م2.

محافظ المنوفية رئيس جامعة المنوفية مستشفى الأورام الجديده بالمنوفية حجر الأساس محافظة المنوفية

مواد متعلقة

رئيس جامعة المنوفية يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ"الهندسة الإلكترونية"

محافظ المنوفية يفتتح مدرسة خديجة بكير للتربية الفكرية بتكلفة 10 ملايين جنيه

جامعة المنوفية تمحو أمية 5939 مواطنًا ضمن أنشطة "حياة كريمة"

الأكثر قراءة

تونى بلير وسيط إسرائيل لتهجير سكان غزة لدول المنطقة.. ما القصة؟

تسجيل أول هزة أرضية فى 2024 على حدود بنى سويف والبحر الأحمر (صورة)

ماذا يحدث في جسمك عند تناول كوب من الماء المضاف له حبة البركة يوميا؟

11 مليون جنيه فى الموسم.. تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلى

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

زلزال جديد يهز اليابان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟