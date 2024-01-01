محافظ المنوفية يفتتح مدرسة خديجة بكير للتربية الفكرية بتكلفة 10 ملايين جنيه

استهل اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، العام الجديد 2024 بافتتاح مدرسة خديجة بكير للتربية الفكرية بمنوف (إنشاء جديد) بتكلفة تزيد على 10 ملايين جنيه على مساحة 3572 م2 قطعة أرض "تبرع العميد عادل القارح"، يأتى هذا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالنهوض والارتقاء بقطاع التعليم وبناء الإنسان والهوية المصرية؛ باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وخلق جيل واع وقادر على النهوض بمستقبل الوطن.

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، الأستاذ محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم، العميد عادل القارح، الأستاذ وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

وتفقد المحافظ فصول التهيئة والتلمذة والمهنية بالمدرسة واطمأن على سير العملية التعليمية، مؤكدًا حرصه التام على خدمة أبنائنا الطلاب من ذوي الهمم وأصحاب المواهب وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتمكينهم وحصولهم على كل الحقوق اللازمة؛ كونهم جزءًا أصيلًا من المجتمع، وموجهًا بتوفير وسيلة مواصلات للتيسير على الطلاب، وذلك بالتنسيق الكامل مع رجال الأعمال للمساهمة في تخفيفء العبء عن كاهلهم.

وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية إلى أن المدرسة تضم 13 فصلا دراسيا بمختلف المراحل التعليمية (رياض أطفال، تعليم أساسي، ثانوي) لخدمة أبنائنا الطلاب بمنوف والقري والمراكز المجاورة، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس بنطاق المحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

كما تضمنت الجولة، تفقد المحافظ أعمال تطوير وإحلال مقر الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة منوف بتكلفة 5 ملايين و700 ألف جنيه، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية، حيث جار الانتهاء من أعمال التجهيزات والتشطيبات النهائية لمقر الحملة التي تضم مبنى إداريا، مخازن، وورشا، شبكة حريق، مظلات، أعمدة إنارة، غرف صيانة، مغسلة، وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تهدف الي توفير خدمات السيارات والمركبات وعمل الصيانة الدورية اللازمة لها للمساهمة في رفع مستوي النظافة لمركز ومدينة منوف، وخلال تفقده وجه محافظ المنوفية بإزالة كل الإشغالات وتطوير المنطقة المحيطة بالحملة الميكانيكية للارتقاء بالمظهر الجمالى والحضارى.

يأتى هذا في إطار سلسلة جولات محافظ المنوفية الميدانية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بشتى القطاعات بمراكز ومدن المحافظة لمتابعة الموقف التنفيذى والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتقديم التيسيرات وإزالة المعوقات لنهو المشروعات وفق الجداول الزمنية المقررة، هذا ويستكمل المحافظ جولته بوضع حجر الأساس لمعهد الأورام الجديد بمدينة منوف وتفقد أعمال الرصف بعدد من شوارع المدينة.