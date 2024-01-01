رئيس جامعة المنوفية يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ"الهندسة الإلكترونية"

قام الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اليوم بتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الهندسة الإلكترونية في مدينة منوف، وكان برفقته الدكتور أيمن عميرة، عميد الكلية، والدكتور جمال محروس والدكتور سعيد عبد العاطي، وكيل الكلية، ورؤساء الأقسام ومدير عام الكلية.

أشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن كلية الهندسة الإلكترونية تضم ٣ أقسام علمية، وهي: هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية، وهندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم، وهندسة وعلوم الحاسبات، بالإضافة إلى ٤ برامج نوعية تضم الهندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا، هندسة الاتصالات والشبكات، هندسة التحكم الصناعية، وهندسة الأمن السيبراني وتحليل البيانات، وذلك لمواكبة سوق العمل المحلي والدولي. كما أشار إلى أن الكلية تضم ٢٧٠٠ طالبًا وطالبة.

وقام القاصد خلال جولته بالتأكد من حسن سير الامتحانات في اللجان والالتزام بالقواعد المقررة من قبل الطلاب، وتواجد رؤساء اللجان، وانتظام وحضور الملاحظين. كما أشاد بتجهيزات اللجان وتواجد الأساتذة في قاعات الامتحانات لضمان الانضباط، والرد على استفسارات الطلاب. حيث أدي طلاب الفرقة الرابعة والفرقة الأولى، وطلاب برامج الهندسة الطبية وهندسة الاتصالات والشبكات امتحاناتهم اليوم.

كما حرص رئيس الجامعة خلال جولته على استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة، وما إذا كانت هناك أي مشكلات للعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب.

وشدد القائد على ضرورة توفير كل مقومات الراحة للطلاب والرعاية الطبية اللازمة في قاعات الامتحانات والبدء في أعمال التصحيح فور الانتهاء من امتحان كل مادة.