عاجل.. مع بدء العام الجديد.. قصف صاروخى يضرب تل أبيب (فيديو)

تعرضت تل أبيب ومدن وسط إسرائيل، اليوم الإثنين، مع اللحظات الأولى للعام الميلادي الجديد، لقصف صاروخي من المقاومة الفلسطينية.

ومن ناحية أخرى، أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية “كان”، بأن الاحتلال يخطط لاستبدال جميع العمال الفلسطينيين بشكل دائم بعمال أجانب، في مبادرة يزعمون من خلالها أنها تخلص البلاد من تهديد أمني متصور.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، لقد مُنع الآلاف من عمال البناء والزراعة من الضفة الغربية من دخول إسرائيل للعمل منذ هجوم 7 أكتوبر، حيث زُعِم أن حماس جمعت بعض معلوماتها الاستخبارية عن الهجوم من سكان غزة الذين كانوا يحملون تصاريح للعمل في إسرائيل.