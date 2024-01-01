الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. مع بدء العام الجديد.. قصف صاروخى يضرب تل أبيب (فيديو)

قصف صاروخى يضرب تل
قصف صاروخى يضرب تل أبيب

تعرضت تل أبيب ومدن وسط إسرائيل، اليوم الإثنين، مع اللحظات الأولى للعام الميلادي الجديد، لقصف صاروخي من المقاومة الفلسطينية.

ومن ناحية أخرى، أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية “كان”، بأن الاحتلال يخطط لاستبدال جميع العمال الفلسطينيين بشكل دائم بعمال أجانب، في مبادرة يزعمون من خلالها أنها تخلص البلاد من تهديد أمني متصور.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، لقد مُنع الآلاف من عمال البناء والزراعة من الضفة الغربية من دخول إسرائيل للعمل منذ هجوم 7 أكتوبر، حيث زُعِم أن حماس جمعت بعض معلوماتها الاستخبارية عن الهجوم من سكان غزة الذين كانوا يحملون تصاريح للعمل في إسرائيل.

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