الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان لـ"إكسترا نيوز": المصريون كتبوا التاريخ بمشاركة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن المصريون كتبوا التاريخ بمشاركة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية المصرية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلال استضافته بقناة "إكسترا نيوز"، أن الإنتخابات الرئاسية كان الحدث الأبرز للدولة المصرية في عام 2023، مؤكدًا أن الشعب المصري قدم ملحمة تاريخية في أيام الإنتخابات سواء خارج مصر أو داخلها.

ونوه "رشوان" أن بدون وجود إشراف قضائي كامل في الأنتخابات الرئاسية الماضية، لم كنا نجد ثلاثة مرشحين أمام الرئيس، مشيرًا أن القضاء أشرف بالكامل على العملية الإنتخابية.

ضياء رشوان اكسترا نيوز الانتخابات الرئاسية رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان

مواد متعلقة

أشرف زكى لـ"إكسترا نيوز": ميلاد المطربين العرب لا يحدث إلا فى مصر

أشرف زكى لـ"إكسترا نيوز": الشركة المتحدة أسهمت فى تنوع الفن والأعمال الدرامية

خبير بيئي لـ"إكسترا نيوز": ما حدث من كوارث طبيعية في 2023 جزء بسيط لما سيحدث في المستقبل

خبير شؤون أسيوية لـ"إكسترا نيوز": الولايات المتحدة تريد أن تجعل تايوان شوكة في ظهر الصين

خبير علاقات دولية لـ"إكسترا نيوز": أوكرانيا وروسيا خسرتا أكثر من 600 ألف جندى

"إكسترا نيوز" تسلط الضوء على احتفالات العاصمة التايلاندية بالعام الجديد

إكسترا نيوز: 12 مجزرة جديدة للاحتلال بغزة راح ضحيتها 150 شهيدا في 24 ساعة

إكسترا نيوز: محطة الصرف الصحى "منشية الحرية" بالبحيرة مشروع يخدم 170 ألف مواطن

الأكثر قراءة

عاجل.. ميليشيات مسلحة تعلن استهدافها قاعدة عين الأسد الأمريكية بطائرة مسيرة فى العراق

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

للزملاء والرؤساء في العمل.. رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

أسعار الفراخ البيضاء والبلدى والبيض اليوم الإثنين 1-1-2024 فى بورصة الدواجن

الأهلى يعلن صفقة عمر كمال خلال ساعات وديانج يبلغ زملاءه بالرحيل عن الفريق

عاجل.. الاحتلال يعتزم استبدال جميع العمال الفلسطينيين بعشرات الآلاف من الأجانب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة