ضياء رشوان لـ"إكسترا نيوز": المصريون كتبوا التاريخ بمشاركة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن المصريون كتبوا التاريخ بمشاركة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية المصرية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلال استضافته بقناة "إكسترا نيوز"، أن الإنتخابات الرئاسية كان الحدث الأبرز للدولة المصرية في عام 2023، مؤكدًا أن الشعب المصري قدم ملحمة تاريخية في أيام الإنتخابات سواء خارج مصر أو داخلها.

ونوه "رشوان" أن بدون وجود إشراف قضائي كامل في الأنتخابات الرئاسية الماضية، لم كنا نجد ثلاثة مرشحين أمام الرئيس، مشيرًا أن القضاء أشرف بالكامل على العملية الإنتخابية.