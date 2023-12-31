الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

إحسان عبدالقدوس.. الذى لم يكذب أو يتجمل

إحسان عبدالقدوس
إحسان عبدالقدوس

واحد من أهم الكتَّاب والروائيين المصريين، وكان له دور بارز فى صناعة السينما المصرية، سواء من خلال الأفلام المقدمة من قصصه أو رواياته، أو تلك التى كتب السيناريو والحوار الخاص بها، وجميعها احتل مكانة بارزة، سواء فى تاريخ الأدب أو السينما على مدار تاريخ الإبداع المصرى.

من منا ينسى أفلامًا مثل: «أبى فوق الشجرة» أو «أنف وثلاث عيون» أو «إمبراطورية ميم» أو لم يستمتع بـ«دموعى ودمى وابتساماتى» و«العذراء والشعر الأبيض» و«حتى لا يطير الدخان» و«الراقصة والسياسى» و«الراقصة والطبال» أو لم تعجبه روايات مثل «لا أنام» و«فى بيتنا رجل» و«أنا لا أكذب ولكنى أتجمل» و«الرصاصة لا تزال فى جيبى»، ثم ازداد إعجابًا عندما شاهدها صوتًا وصورة كأفلام سينمائية.

إنه الكاتب والروائى الكبير إحسان عبدالقدوس، الذى تحل غدا ذكرى ميلاده، فى الأول من يناير ١٩١٩، والده هو محمد عبدالقدوس، الذى كان ممثلًا ومؤلفًا مصريًا. ووالدته هى السيدة روز اليوسف، أبرز سيدات «صاحبة الجلالة»، لذا لم يكن غريبًا أن يرث عنهما حب الكتابة.

وقدم إحسان عبدالقدوس أكثر من ٦٠٠ رواية وقصة، تحولت ٤٩ منها إلى أفلام، و٥ إلى نصوص مسرحية، و٩ إلى مسلسلات إذاعية، و١٠ إلى مسلسلات تليفزيونية، مع ترجمة العشرات منها إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأوكرانية والصينية.

واتسم إحسان عبدالقدوس بجرأة شديدة فى قصصه ورواياته، لذا خاض العديد من المعارك الأدبية، ثم السينمائية، من بينها تدخل الرقابة لتعديل نهاية فيلم «البنات والصيف»، وكذلك لتعديل نهاية فيلم «لا أنام»، وطلبها تعديل نهاية فيلم «الطريق المسدود».

كما تم إيقاف فيلمه «يا عزيزى كلنا لصوص» لمدة عامين، ورُفضت قصة فيلمه «حتى لا يطير الدخان»، قبل التقدم باستئناف وخوض معركة طويلة حتى تمت الموافقة عليه واعتماده.

وكان لـ«إحسان» مشوار صحفى لا يقل نبوغًا عن مشواره الأدبى والسينمائى، منذ تولى رئاسة مجلة «روزاليوسف» التى أسستها والدته، وكان لا يزال عمره ٢٦ عامًا، قبل أن يتولى رئاسة مجلس إدارة المؤسسة، بعد وفاة والدته. كما أنه تولى رئاسة تحرير جريدة «أخبار اليوم»، وانتقل بعدها للعمل ككاتب بصحيفة «الأهرام»، قبل أن يعُين رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة ككل حتى عام ١٩٧٦.

الأكثر قراءة

عاجل.. ما بعد «إعلان السلع الاستراتيجية».. الدولة على الأرض لحصار ارتفاع الأسعار ودعم المواطن

رسميًا.. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

أمام والدها.. دجال يمارس الرذيلة مع فتاة إرضاءً للجن في الجيزة

الاحتلال الإسرائيلى يسرح 5 ألوية قتالية تعمل فى غزة

قرار جديد من النيابة في اتهام غادة والي بسرقة لوحات فنان روسي

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة