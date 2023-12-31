البرهان يشيد بالوقفة الصلبة للشعب السوداني مع الجيش دعما له بمعركة الكرامة

حيا رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تضحيات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في دحر تمرد مليشيا الدعم السريع.

كما أشاد البرهان في كلمته بمناسبة الذكرى الـ68 لاستقلال السودان، بالوقفة الصلبة للشعب السوداني مع الجيش دعمًا وإسنادًا له في معركة الكرامة.

وأكد البرهان أن هذه الوقفة تمثل الوقود والزاد للقضاء على هذه المجموعات الإرهابية.

كما جدد البرهان تأكيداته بأن الانتصار قريب وسيتم تحرير السودان من أيادي العمالة والإرتزاق.

البرهان أيادي الغدر امتدت لأبناء وبنات السودان

وقال البرهان في كلمته: "تمر علينا اليوم ذكرى استقلال بلادنا الغالية وقلوب أبناء وبنات السودان وأفئدتهم امتدت إليها أيادي الغدر والخيانة فاستبدلت أمنهم خوفًا وطمأنينتهم هلعًا وتشريدًا، فطالت تلك الأيادي الأثمة شرفهم ومالهم وأرواحهم في كل بقاع السودان".

وتابع: “تمر علينا هذه الذكرى ومليشيا ومرتزقة محمد حمدان دقلو مستمرة في تدمير البنية التحتية للدولة وقتل المواطنين ونهب أموالهم واحتلال منازلهم وانتهاك أعراضهم وتهجيرهم من قراهم ومواطنهم الأصلية وإبادة وتطهير بعضهم بمساندة بعض خونة الشعب وطلاب السلطة وبتأييد من بعض دول الإقليم والعالم تحت دعاوي زائفة، معلومة المقاصد والأهداف، رغم ثبوت ارتكاب تلك القوات لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بشهادة دول العالم والمنظمات الدولية، لذلك فإنني أوجه رسالة للدول التي تستقبل هؤلاء القتلة بأن كفوا أيديكم عن التدخل في شأننا لأن أي تسهيلات تقدم لقيادة المجموعة المتمردة تعتبر شراكة في الجرم وشراكة في قتل شعب السودان وتدميره وأن استقبال أي جهة معادية للدولة لا تعترف بالحكومة القائمة يعتبر عداء صريحًا للدولة، ويحق لها أن تتخذ من الإجراءات ما يحفظ سيادتها وأمنها”.

ومن المقرر أن يلتقي وفد من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السوداني بقيادة رئيس الهيئة رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، وفدًا من قوات الدعم السريع برئاسة محمد حمدان دقلو "حميدتي" في إثيوبيا، وفقًا لما أوردته قوى الحرية والتغيير في بيان لها مساء اليوم الأحد.