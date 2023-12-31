لماذا لا ينبغي ارتداء الأحذية داخل المنزل؟

كشفت عدة أبحاث طبية عن مخاطر ارتداء الأحذية في المنزل بما يهدد الصحة لدخول البكتريا مع النّعال، وبالتالي فإن اتباع الأساليب الصحية في تلك الحالة يكون أفضل كثيرًا.

البكتيريا في الأحذية

مهما كان حذائك أنيقًا أو مريحًا، فقد يحمل أكثر من مجرد قدميك، يعد نعل حذائك أرضًا خصبة للعديد من البكتيريا والجراثيم، بما في ذلك الإشريكية القولونية الضارة والمطثية العسيرة (التي تؤدي إلى عدوى القولون).

يمكن أن تؤدي تلك البكتيريا إلى أمراض تتراوح من الإسهال إلى الالتهاب الشديد في القولون، يعد ترك حذائك عند الباب خطوة بسيطة نحو حماية صحتك.

العوامل الخارجية

تجلب الأحذية معها إلى المنزل السموم ، خاصة تلك النباتية الموجودة في الأسمدة والمبيدات الحشرية إلى الرواسب الكيميائية من السيارات، تجلب الأحذية معها إلى المنزل السموم ، خاصة تلك النباتية الموجودة في الأسمدة والمبيدات الحشرية للرواسب الكيميائية من السياراتتجمع حذائك مزيجًا من المواد الضارة وأن السماح لهذه السموم بالدخول إلى منزلك يمكن أن يعطل نظام جسمك، ويعد خلع حذائك إجراءً استباقيًا لحماية بيئتك الداخلية.

النظافة وراء الصحة الجيدة

كلما ارتديت حذائك داخل المنزل، كلما قضيت وقتًا أطول في التنظيف، إضافة إلى الأوساخ والحطام المرئي، تضيف البكتيريا والسموم المجهرية إلى أعمال التنظيف، إن اعتماد سياسة عدم ارتداء الأحذية يمكن أن يوفر عليك الوقت والجهد، مما يجعل منزلك مكانًا أكثر صحة ومتعة للعيش فيه.

على الرغم من أن حذائك أنيق، إلا أنه يمكن أن يلحق الضرر بأرضياتك بشدة. يمكن أن يؤدي التأثير المستمر لنعل الأحذية إلى سجاد وأرضيات مداس ومقعر ، بغض النظر عما إذا كانت أرضيتك من الخشب الصلب أو السجاد أو البلاط.