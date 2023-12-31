الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وتؤكد: نوايا جادة للقيادة السياسية في ترسيخ التعددية

النائبة دينا هلالى: نعاصر محطة جديدة وفاصلة فى مسار تطوير الحياة الحزبية

النائبة دينا هلالي
النائبة دينا هلالي

قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، إن الاهتمام الرئاسي بتنمية الحياة الحزبية وإفساح المجال لإثراء التعددية يبشر بمحطة جديدة وفاصلة في مسار الأحزاب وتواجدها في الشارع المصري وتعزيز دورها لتكون أكثر فاعلية، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مع بداية ولايته الجديدة على تأكيد دعوته للجميع في بناء الجمهورية الجديدة وفق رؤية مشتركة في إطار ديمقراطي يجمع أبناء في إطار من احترام الدستور والقانون.

txt

محمد عبدالناصر يكشف ضمانات نزاهة الانتخابات ويؤكد: تعددية حزبية وسياسية في المشهد الانتخابي

مساحات مشتركة 

وأضافت "هلالي" أن القيادة السياسية تضع أولوية لخلق "مساحات مشتركة" بين الجميع بعيدًا عن التنافس الحزبي والأيديولوجيات المختلفة، ويتجلى ذلك بشكل واضح في عزم الرئيس السيسي استكمال جلسات الحوار الوطني كونها منصة حيوية تعزز من قدرات الأحزاب على الانخراط في صناعة القرار الوطني بغض النظر عن مدى تمثيلها في الغرف البرلمانية، وترسيخ تجربة رائدة من التكامل السياسي، بما يمنحه من فرصة كاملة للأحزاب السياسية للتباحث بين بعضها البعض، لعرض مشكلاتها المختلفة وحلولها المقترحة للوصول إلى مخرجات تحقق ما تستهدفه هذه الأحزاب من طموحات تنعكس بشكل إيجابي على الحياة الحزبية في مصر.

txt

برلماني: الانتخابات الرئاسية ساهمت في تعزيز التعددية الحزبية

تنوع سياسي

واعتبرت عضو مجلس الشيوخ أن الاعتماد على تلك الخطى يمهد الطريق لخلق حياة سياسية أكثر تنوعًا، تحقق غاية الحوار الأساسية وهي الانتقال إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة، مشددة أنه لا بد من استمرار الاصطفاف الوطني الذي ظهر بقوة في الانتخابات الرئاسية وأزمة القضية الفلسطينية، والتي أكدت تكاتف الجميع خلف راية الوطن، لا سيما وأنه مهما اختلفت الكيانات السياسية في النظرة للقضايا المختلفة، تظل وحدة الجبهة الداخلية في مواجهة تحديات الأمن القومي هي المحرك الرئيسي لمواجهتها ومنع تهديدها لأمن واستقرار الوطن.

txt

الدكتور هشام عبدالعزيز: الانتخابات الرئاسية كتبت بداية حياة حزبية جديدة

وأشارت "هلالي" إلى أن هناك الكثير من الشواهد تكشف النوايا الجادة للدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في دعم مسيرة الإصلاح السياسي، وتأكيد أن الوطن يتسع للجميع، لذلك فالدور الآن على القوى السياسية في ترسيخ مكانتها بالشارع، من خلال تجديد برامجها وتطوير هياكلها بمزيد من التمكين للشباب والمرأة، وإعادة صياغة خطابها بما يتوافق مع مطالب الشارع ورؤيته حتى تتمكن من التواجد أكثر في الشارع، ويكون هناك حراك وطني وسياسي واضح.

النائبة دينا هلالي الحياة السياسية تعددية حزبية الانتخابات الرئاسية الرئيس السيسي

مواد متعلقة

"الشعب الجمهورى": انضمام مصر لـ"بريكس" فى 2024 يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة

برلمانى: الانتهاء من مليون وحدة سكنية يعكس الإرادة السياسية للارتقاء بحياة محدودى الدخل

"المصريين الأحرار" بمطروح ينظم ندوة للتعريف بأهمية الملف الطبى للأسرة

برلمانى: نثق فى قدرة القيادة السياسية على تأمين الملاحة بقناة السويس

بحضور محافظ القاهرة.. "محلية النواب" تناقش "فشل مشروع كايرو بايك"

محمد الزهار: يجب إعادة قراءة الدور التنموي للثروات المعدنية العربية

عضو التحالف الوطني: استمرار مبادرات الحماية الاجتماعية تعكس حرص الرئيس على دعم محدودي الدخل

حزب المؤتمر: سياسة مصر الخارجية شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

البنك المركزى: نمو المعروض النقدى 20% فى نوفمبر على أساس سنوى

خريطة حفلات نجوم الغناء والطرب احتفالا بليلة رأس السنة 2024

علامات تحذيرية من خطر الإصابه بمرض سرطان الكبد.. اعرفها

تقييد 11 كلبًا وتكميم أفواهها أمام فندق شهير بـ6 أكتوبر

أنقذها من المعاكسة وخطفها لنفسه.. السجن 6 سنوات لسائق اغتصب فتاة بالبساتين

البورصة المصرية تسجل أكبر مكاسب سنوية منذ عام 2016

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة