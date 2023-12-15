الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: الانتخابات الرئاسية ساهمت في تعزيز التعددية الحزبية

النائب مجدى ملك
النائب مجدى ملك

قال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، إن الانتخابات الرئاسية 2024 فرصة تاريخية للأحزاب لتخلق قنوات تواصل مباشرة مع الشارع المصري، وهو ما يساهم في تعزيز التعددية الحزبية.

وأكد عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية له، أن مشاركة الأحزاب بفاعلية في السباق الانتخابي سواء من خلال الدفع بمرشح، أو دعم أحد المرشحين الأربعة، ساهم في وجود زخم سياسي كبير في الشارع المصري، وهو ما ساهم في دعم القاعدة الجماهيرية لهذه الأحزاب في الشارع، من خلال اجتذاب عدد كبير من الأنصار المؤيدين والمؤمنين بهذه الأفكار، وهو ما سيتم حصد نتائجه ربما خلال السنوات المقبلة.

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وتابع: "جميع الجهات المعنية بتنظيم العملية الانتخابية أو المشاركة فيها بالإضافة إلى الشعب المصري الذي هو حجر الأساس نجحوا في تسطير ملحمة وطنية خالصة، وعلى مدار أيام الانتخابات شهدت مقار اللجان الانتخابية إقبالا غير مسبوق من كافة فئات الشعب لاسيما الشباب والنساء، فضلا عن ذوي الهمم الذين كانت مشاركتهم كبيرة وشاهدنا ذلك في مختلف محافظات الجمهورية".

وأكد ملك، أن ارتفاع نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية ومشاهد احتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية انعكاس لدور الأحزاب القوي ووجود ثلاثة مرشحين عن الأحزاب السياسية، مؤكدا أن الأحزاب السياسية لها دور كبير في الشارع المصري ودعم الدولة المصرية وظهر ذلك في مشاهد الانتخابات، والسبب في ذلك هو الحوار الوطني الذي أعطى للأحزاب المساحة الكافية للتحرك ودعم الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

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