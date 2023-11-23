النائب مجدي ملك خلال مؤتمر مستقبل وطن بالمنيا: مصر السيسي قدمت الكثير

قال النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بالمنيا، إن شبكات التواصل الاجتماعي وقنوات مدعومة من أجهزة مخابراتية تحاول منذ أكثر من ثلاث سنوات النيل من الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط الدولة المستقرة وهذا الاستقرار لم يأت من فراغ، جاء من أرواح ودماء الشهداء من أجهزة نكن لها كل الاحترام وكل التقدير.

وأضاف ملك، خلال المؤتمر الحاشد والذي نظمه حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا،"نقول للعالم الخارجي وأعداء هذا الوطن أن هناك 35 إلى 40 مليوناً على قلب رجل واحد خلف الدولة المصرية في رمزية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن هنا يأتي الاستقرار ولا بد أن تكون لدينا قناعة ونحنا ندافع عن بلدنا وما حدث في المنيا أتعمل فهناك 6 مستشفيات جامعية وسيتم افتتاح ثلاثة مستشفيات أخرى خلال هذا العام بجانب وجود 481 حضانة أطفال بعد أن كانت هناك 9 حضانات فقط على مستوى المحافظة بخلاف غرف العناية المركزة والإنجازات كثيرة على أرض المحافظة".

حضر المؤتمر النائب محمد نشأت العمدة أمين الحزب بمحافظة المنيا ووليد عبد القوي أمين التنظيم بالحزب والنائبة الدكتورة أمنية رجب أمينة لجنة الصحة بالحزب والنائب مجدي ملك وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والآلاف من أهالي محافظة المنيا وأقيم المؤتمر بأرض استراحة المحافظ القديمة بكورنيش النيل بمدينة المنيا.