الدكتور هشام عبدالعزيز: الانتخابات الرئاسية كتبت بداية حياة حزبية جديدة

قال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن المشهد الديمقراطي للانتخابات الرئاسية بمثابة بداية لحياة حزبية جديدة، مُشيرًا إلى أن ملايين المصريين نزلوا بشكل منظم وسط استقرار أمني وتفاعل كبير من مؤسسات الدولة.

الوطنية للانتخابات

أكد هشام عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع عبر فضائية دي إم سي، أن انتخابات الرئاسة ملحمة وطنية كبرى، وما حدث نقطة انطلاق للدولة المصرية والمشروع المصري التنموي.

الانتخابات الرئاسية 2024

أشار إلى أن الاستحقاق الرئاسي 2024، عبرت عن وعي وإدراك المواطن المصري بحجم التحديات التي تواجه الوطن.