الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تموين المنيا: 92 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 92 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تموينية  تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من تطبيق القرارات التموينية، وضبط الأسواق والأسعار وضمان الالتزام بأسعار السلع الغذائية ومنع الممارسات الاحتكارية، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتطبيق مبادرة "تخفيض الأسعار"، موجهًا جميع الأجهزة التنفيذية بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 92 مخالفة تموينية منها 70 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود سجلات - عدم وجود ميزان)، و21 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم الاعلان عن الأسعار - ذبح خارج المجازر- بيع منتجات مجهولة المصدر - عدم وجود شهادة صحية)، وفى مجال المواد البترولية تم تحرير مخالفة بوتاجاز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن هذه الحملات تأتي بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري، وتتم بشكل يومي بكافة مراكز وقري المحافظة بالتنسيق مع الإدارات التموينية بمراكز المحافظة التسع، لفرض الأنضباط التمويني وضبط الأسواق والأسعار والتأكد من توافر أحتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصا على صحة المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

حملات تموينية علي المخابز والأسواق بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بالمنيا
تموين المنيا تحرير 92 مخالفة حملات علي المخابز والأسواق الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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