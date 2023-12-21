الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 130 مخالفة في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

حملات رقابية علي
حملات رقابية علي المخابز والأسواق لتموين المنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 130 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من تطبيق القرارات التموينية، وضبط الأسواق والأسعار وضمان الالتزام بأسعار السلع الغذائية ومنع الممارسات الاحتكارية، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتطبيق مبادرة "تخفيض الأسعار"، موجهًا جميع الأجهزة التنفيذية بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق.

حملات تموينية بشكل يومي في مدن وقرى المنيا

وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 130 مخالفة تموينية منها 110 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن- توقف عن الانتاج)، 20 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار - غش تجارى - بيع منتجات مجهولة المصدر – بيع بأزيد من السعر المقرر- عدم وجود شهادات صحية- ذبح خارج المجازر)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن هذه الحملات والتي تتم بشكل يومي بجميع المدن والقرى، وذلك بالتنسيق مع الغدارات التموينية بمراكز المحافظة التسع والجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري، تهدف إلى فرض الانضباط التمويني على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من توافر احتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصا على صحة المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيالهم.

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تموين المنيا ضبط 130 مخالفة حملات علي المخابز والأسواق الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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