"لن يخرج عنها الامتحان".. مفاجأة جديدة من "التربية والتعليم" لطلاب الإعدادية والثانوية

في مفاجأة جديدة من وزارة التربية والتعليم لطلاب جميع المراحل خاصة الإعدادية والثانوية العامة، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم برفع مُلخصات وأسئلة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتتضمن هذه الملخصات العديد من الاسئلة المتوقعة في امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية العامة.

ويمكن الحصول على هذه الملخصات من خلال الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning/?schoolStageId=1930&schoolYearId=4789&contentTypeId=29034&pageIndex=0&sortBy=0

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الثانوية العامة 2024

يأتي ذلك فيما بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 من بنوك الأسئلة، وكشفت الوزارة عن مواصفات ومعلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2024 وهي كالتالي:

- نفس مواصفات الورقة الامتحانية العام الماضي.

- تعقد الامتحانات وفق نظام الكتاب المفتوح "الأوبن بوك".

- يحصل الطلاب على كتيب مفاهيم.

- يؤدي الطلاب الامتحانات بنظام البابل شيت.

- يتسلم الطالب كراسة أسئلة وكراسة البابل شيت وكراسة أخرى للأسئلة المقالية.

- تعقد الامتحانات بلجان مؤمنة.

- الاختبارات بنظام الأسئلة المفتوحة.

- تغطي الأسئلة -المنهج الدراسي بأكمله.

- أسئلة الامتحانات 85% اختيار من متعدد و15% المقالي.

- نسبة المستويات المعرفية البسيطة 30% و40% للمستويات المتوسطة و30% أسئلة للعليا.

- جار وضع الامتحانات من بنوك الأسئلة التي أعدها «القومي للامتحانات».

- تعقد امتحانات الثانوية العامة وفق الاختبار القومي الموحد.