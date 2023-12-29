طوارئ استعدادًا لامتحانات «الترم الأول»: «الأسئلة مباشرة»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن حالة الطوارئ، فى ديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات التابعة والمدارس، استعدادًا لعقد اختبارات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الحالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، المقرر انطلاقها فى يناير المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى.

ووجهت الوزارة المديريات بمراعاة الدقة فى وضع أسئلة اختبارات الفصل الدراسى الأول، على أن تكون الاختبارات من داخل المنهج، والأسئلة مباشرة وبعيدة عن التعقيد، وتكون حيادية ومتحررة ومطابقة للواقع، وبعيدة عن الإيحاءات السياسية والدينية، مشددة على ضرورة مراعاة السرية والدقة والأمانة، واتخاذ كل الإجراءات التى تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات، ومواجهة أى أعمال غش.

ووجهت المديريات التعليمية تعليمات إلى أعضاء اللجان الفنية المسئولة عن وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الواردة من المركز القومى للامتحانات، والمراجعة الدقيقة لإخراج الورقة الامتحانية فى أحسن صورة خالية من الأخطاء العلمية والتنسيقية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التى تمنع طرق الغش المختلفة بامتحانات الشهادة الإعدادية، وتضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات، وطلبت التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة تأمين المدارس والمبانى التعليمية والكنترولات لتوفير الجو الآمن للطلاب، أثناء الامتحانات، حتى إعلان النتيجة.

وأكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة الامتحان إلكترونيًا على «التابلت» وفقًا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس، وتدريب الطلاب الذين تسلموا «التابلت» على خطوات الدخول لمنصة الامتحان.

كما وجه بإجراء الامتحان ورقيًا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيًا، أو التى لم يتسلم طلابها «التابلت»، مشيرًا إلى أن مديرى عموم الإدارات التعليمية هم المسئولون عن قرار نظام الامتحان، سواءً كان إلكترونيًا أو ورقيًا، وفقًا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

وقال الدكتور أشرف الغندور، مدير إدارة المرج التعليمية بمحافظة القاهرة، إن الإدارة التعليمية شرعت فى عقد مراجعات مجانية لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، بعد الانتهاء من تدريس منهج الفصل الدراسى الأول.

وأضاف «الغندور»، لـ«الدستور»، أن المرج تحتوى على أكبر عدد لجان للشهادة الإعدادية على مستوى محافظة القاهرة بـ٧٢ لجنة، وجارٍ حاليًا مراجعة سلامة اللجان والتأكد من إجراء الصيانة اللازمة لدورات المياه والأثاث المدرسى، والكهرباء، لتهيئة الجو المناسب للطلاب.

وعن محاربة الغش الإلكترونى، أكد أن هناك تعليمات مشددة لجميع المراقبين داخل اللجان الامتحانية بمنع اصطحاب الطلاب والمراقبين أجهزة المحمول، مشيرًا إلى تحويل أحد المراقبين فى المدارس الخاصة إلى لجنة امتحانية أخرى، بسبب اصطحابه المحمول داخل اللجان.

ونبه مدير إدارة المرج إلى أن كنترولات التصحيح للامتحانات تعمل حاليًا على قدم وساق، لتجهيز الاستمارات الورقية والإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية، واستخراج أرقام الجلوس، متابعًا: «سيجرى تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية يوميًا بعد الانتهاء من كل مادة امتحانية».

وكشف عن أن الاختبارات تعقد فى شكلها الطبيعى المعتاد وليس بنظام «البوكليت»، علمًا بأن الوزارة أتاحت للمحافظين الحرية فى ذلك، وفقًا لإمكانات كل محافظة، كمحاولة للحد من الغش الإلكترونى.

وأشار إلى أن الإدارة وزعت أجهزة «التابلت المدرسى» على طلاب الصف الأول الثانوى العام، وجارٍ تفعيل باقة إنترنت لكل مدرسة لتفعيل أجهزة «التابلت»، بالتزامن مع وضع أسئلة اختبارات الصف الأول الثانوى العام من الموجهين على أجهزة «التابلت» المدرسى، إضافة إلى تجهيز الأسئلة ورقيًا للاستعانة بها فى حال عدم انتظام عمل «السيستم» فى أول ربع ساعة من وقت اللجنة الامتحانية.

وقال سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إنه جرى تفعيل المنصات التعليمية والبث المباشر لمراجعة المواد الدراسية المختلفة لجميع المراحل التعليمية للنقل والشهادة الإعدادية، وتجهيز لجان المطبعة السرية والكنترولات، ووضع خطة عمل للمعلمين والموجهين العموم بالمديرية والإدارات التعليمية الخمس بمراكز المحافظة.

وأشار «عبدالعزيز» إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية فى ديوان المديرية مع بدء الامتحانات، للمتابعة اليومية والتواصل المستمر مع غرفة عمليات الإدارات الفرعية، حتى انتهاء الامتحانات.