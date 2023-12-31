برلماني: اهتمام الدولة بتطوير المشروعات التنموية يستهدف مواجهة التحديات

قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير أطر التعاون الدولي للمشروعات التنموية تستهدف توفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح سالمان، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي منذ توليه قيادة الدولة وهو يعمل على تحسين مستوى الاقتصاد الوطني، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تعمل على إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة وتذليل كافة العقبات لزيادة الفرص الاستثمارية وإقامة مشروعات تنموية جديدة مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني علاوة على توفير فرص عمل للشباب.

مواجهة التحديات الراهنة

وأكد النائب مصطفى سالمان، أن اهتمام الدولة بتطوير المشروعات التنموية يستهدف مواجهة التحديات الراهنة، ويضمن حماية المواطنين من آثارها السلبية، مع تعزيز العمل الجارى لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومى.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي، حريص على دعم الشباب في مختلف المجالات وتوفير فرص عمل جديدة لهم، إضافة إلى تعزيز دورهم في ريادة الأعمال من خلال الوقوف بجانب الشباب أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة بتذليل كافة العقبات وفتح طرق جديدة للتصدير للخارج.