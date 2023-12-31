الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تاريخ العطلات الرسمية 2024.. وإجازة شهر يناير الرسمية 2024

العطلات الرسمية 2024
العطلات الرسمية 2024

مع نهاية عام 2023 يتسأل المواطنين عن العطلات الرسمية 2024 والتي يحصل عليها موظفي القطاع العام والقطاع الخاص في كافة محافظات الجمهورية عن إجازة مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري الذي يحكم علاقة العمل بين الموظفين والمؤسسات التي يعملون بها.

العطلات الرسمية 2024

يمكن حصر العطلات الرسمية 2024 في 13 مناسبة بما يقرب من 22 يوم اجازة مدفوعة الأجر والتي جاءت كما يلي:-

  • يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 عطلة عيد الميلاد المجيد.
  • يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 عطلة عيد الشرطة أو ثورة يناير.
  • يوم الأربعاء الموافق 10 ابريل 2024 عطلة عيد الفطر المبارك.
  • يوم الخميس الموافق 11 ابريل 2024 عطلة عيد الفطر المبارك.
  • يوم الجمعة الموافق 12 ابريل 2024 عطلة عيد الفطر المبارك.
  • يوم الخميس الموافق 25 ابريل 2024 عطلة عيد تحرير سيناء.
  • يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 عطلة عيد العمال.
  • يوم الاثنين الموافق 6 يونيو 2024 عطلة شم النسيم.
  • يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 عطلة وقفة عرفات.
  • يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2024 عطلة عيد الأضحى.
  • يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024 عطلة عيد الأضحى.
  • يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 عطلة عيد الأضحى.
  • يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 عطلة عيد الأضحى.
  • يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024 عطلة ثورة يونيو.
  • يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024 عطلة رأس السنة الهجرية.
  • يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024 عطلة ثورة يوليو 1952.
  • يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024 عطلة المولد النبوي الشريف.
  • يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2024 عطلة انتصارات أكتوبر 1973.

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اجازة شهر يناير الرسمية 2024

تشمل قائمة عطلات شهر يناير 2024 9 اجازات رسمية هى:-

  • يوم الجمعة 5 يناير 2024 (عطلة أسبوعية).
  • يوم السبت 6 يناير 2024 (عطلة أسبوعية).
  • يوم الأحد 7 يناير 2024 (عطلة رسمية).
  • يوم الجمعة 12 يناير 2024 (عطلة أسبوعية).
  • يوم السبت 13 يناير 2024 (عطلة أسبوعية).
  • يوم الجمعة 19 يناير 2024 (عطلة أسبوعية).
  • يوم السبت 20 يناير 2024 (عطلة أسبوعية).
  • يوم الخميس 25 يناير 2024 (عطلة رسمية).
  • يوم الجمعة 26 يناير 2024 (عطلة أسبوعية).
  • يوم السبت 27 يناير 2024 (عطلة أسبوعية).

 

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