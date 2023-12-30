الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تعرف على أفلام إجازة نصف السنة 2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تشهد دور العرض السينمائي انتعاشه كبيرة في الأفلام السينمائية الجديدة والتي تتنافس ضمن موسم أفلام منتصف العام الدراسي وطرح عدد من النجوم أعمالهم السينمائية الجديدة الأيام الماضية فيما تستقبل السينمات أفلام جديدة خلال أيام لتشتعل المنافسة على كعكة إيرادات شباك التذكر.

ويرصد الدستور في التقرير التالي أفلام موسم منتصف العام.

 

أفلام إجازة نصف العام 2024.. فيلم ليه تعيشها لوحدك

وتستقبل دور العرض السينمائي فيلم ليه تعيشها لوحدك الذي يخوض بطولته النجمان شريف منير وخالد الصاوي وذلك في يوم 4 يناير المقبل.

وتدور أحداث في إطار اجتماعي ودرامي، والأحداث تدور حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة العمل كل من سلمي أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري.

أفلام إجازة نصف العام 2024.. فيلم الإسكندراني

وينتظر الفنان أحمد العوضي طرح أولى بطولاته السينمائية بعنوان “الإسكندراني” والمقرر طرحه في يوم 4 يناير المقبل ويشارك في بطولة الفيلم كل من زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله،  وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

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أفلام إجازة نصف العام 2024.. فيلم الحريفة

وتستقبل دور العرض السينمائي فيلم الحريفة في يوم 4 يناير المقبل و‎تدور أحداثه حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية للانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ويحلمون معًا أن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

ويشارك في بطزلة فيلم الحريفة كل من نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، وآخرين، مع ظهور خاص لبيومي فؤاد، وشريف الدسوقي، ونجم الكرة السابق أحمد حسام ميد وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد.

 

أفلام إجازة نصف العام 2024.. فيلم عصابة عظيمة

وتعود النجمة إسعاد يونس للسينما من جديد بفيلم عصابة عظيمة والمقرر طرحه بالسينمات في يوم 4 يناير المقبل ويشارك في بطولته كل من محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإيبياري، وإخراج ائل إحسان.

فيلم عصابة عظيمة تدور أحداثه في إطار كوميدي حول امرأة كفيفة تُدعى (عظيمة)، والتي يقوم بدورها النجمة إسعاد يونس، ويتم النصب على ابنها (كريم عفيفي)، فيشكلون عصابة لمحاولة إنقاذ الموقف.

 

أفلام إجازة نصف العام 2024.. فيلم أنا وأبن خالتي

ويتعاون النجم سيد رجب مع الفنان بيومي فؤاد في فيلم “أنا وأبن خالتي” والمقرر طرحه بالسينمات في يوم 4 يناير المقبل والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول منافسة مستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل، كما يناقش الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة لايت كوميدي.

ويشارك في بطولته كل من ميمي جمال، هنادي مهنى، سارة عبدالرحمن، المطرب علي لوكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.

أفلام إجازة نصف العام 2024.. فيلم مقسوم 

ويطرح فيلم مقسوم في يوم 18 يناير المقبل ويشارك في بطولته كل من كل من النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.

أفلام موسم منتصف فلام موسم منتصف العام فيلم ليه تعيشها لوحدك الإسكندراني فيلم مقسوم فيلم انا وابن خالتي

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