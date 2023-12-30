آخر أخبار تصوير مسلسلات رمضان 2024

بدأ عدد كبير من نجوم الفن تصوير مسلسلات رمضان 2024 والمقرر عرضها للجمهور ضمن موسم دراما شهر رمضان 2024 والذي يشهد منافسة قوية بعدد مختلف من الأعمال الجديدة.

مسلسلات رمضان 2024 تشهد تنوع كبير في شكل ومضون الأعمال التي ستقدم للجهور بين الاجتماعي والشعبي والتاريخي والكوميدي ويرصد الدستور في التقرير التالي مسلسلات شهر رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. بيت الرفاعي

ويخوض النجم أمير كرارة بطولة مسلسل بيت الرفاعي والذي بدأ تصويره الفترة الماضية ويشارك في بطولته كل من صفاء الطوخي، منهم: ميرنا جميل، أحمد رزق، سيد رجب، دنيا المصري، عايدة رياض، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، ويعد المسلسل من تأليف بيتر ميمي، وتحت قيادة المخرج أحمد نادر جلال.

مسلسلات رمضان 2024.. حق عرب

وبدأ منذ أيام النجم أحمد العوضي تصوير مسلسله الجديد حق عرب والذي تدور أحداثه في إطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث ويعتبر المسلسل البطولة المطلقة الأولى للعوضى في دراما رمضان بعدما قدم في رمضان الماضى مسلسل "ضرب نار" رفقة زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز.

مسلسل "حق عرب" يشارك في بطولته كل من هدى المفتى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى.

مسلسلات رمضان 2024.. صيد العقارب

فيما بدأت النجمة غادة عبد الرازق تصوير مسلسلها الجديد “صيد العقارب” والذي تنافس به وبقوة في مارثون مسلسلات شهر رمضان 2024 وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي ويشارك في بطولته كل من محمد نجاتي وأحمد ماهر ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

مسلسلات رمضان 2024.. الكبير أوي 8

ويواصل النجم أحمد مكي تقديم اجزاء جديدة من مسلسله الشهير الكبير أوي ويقدم هذا العام الجزء الثامن ليكون المسلسل الكوميدي الأول في موسم دراما رمضان 2024، ويشارك في بطولته كل من طولة رحمة أحمد ومحمد سلام وهشام إسماعيل وبيومى فؤاد وسماء إبراهيم ومصطفى غريب وحسين حجاج.

مسلسلات رمضان 2024.. عتبات البهجة

ويعود النجم يحيى الفخراني لجمهوره بمسلسل جديد يحمل أسم “عتبات البهجة” والمقرر تصويره الأيام المقبلة ويحتوي على 15 حلقة فقط وتدور احداثه في إطار اجتماعي إنساني ويشارك ومن المقرر أن تعلن الشركة المنتجة للعمل الإعلان عن أسماء الأبطال الأيام المقبلة والعمل من تأليف مدحت العدل ومأخوذ عن رواية لإبراهيم عبدالمجيد ومن إخراج مجدي أبوعميرة وإنتاج جمال العدل.

مسلسلات رمضان 2024.. الحشاشين

ويعتبر النجم كريم عبد العزيز أول الفنانين الذين بدأوا تصوير أعمالهم الرمضانية حيث يواصل في الوقت الحالي تصوير مشاهد العمل بمدينة الإنتاج الإعلامي وانتهى صناع العمل من تصوير ما يقرب من 50 ٪ من مشاهده بالعمل الذي يعد الأضخم إنتاجيا في شهر رمضان.

"الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

مسلسلات رمضان 2024.. نعمة الأفوكاتو

وتخوض الفنانة مي عمر البطولة المطلقة الأولى لها في دراما رمضان 2024 وذلك بمسلسل نعمة الأفوكادو والتي انتهت من تصوير كافة مشاهدة منذ فترة ويشارك في بطولة العمل كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، والعمل تدور أحداثه في 15 حلقة في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر أن يجمع العمل عددًا من ضيوف الشرف خلال مدة التصوير.

مسلسلات رمضان 2024.. ألف ليلة وليلة

ويواصل النجم ياسر جلال تصوير مسلسله الجديد ألف ليلة وليلة ويشارك في بطولته كل من ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.