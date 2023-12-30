السبت 30 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

آخر أخبار تصوير مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان
مسلسلات رمضان

بدأ عدد كبير من نجوم الفن تصوير مسلسلات رمضان 2024 والمقرر عرضها للجمهور ضمن موسم دراما شهر رمضان 2024 والذي يشهد منافسة قوية بعدد مختلف من الأعمال الجديدة.

مسلسلات رمضان 2024 تشهد تنوع كبير في شكل ومضون الأعمال التي ستقدم للجهور بين الاجتماعي والشعبي والتاريخي والكوميدي ويرصد الدستور في التقرير التالي مسلسلات شهر رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. بيت الرفاعي

ويخوض النجم أمير كرارة بطولة مسلسل بيت الرفاعي والذي بدأ تصويره الفترة الماضية ويشارك في بطولته كل من صفاء الطوخي، منهم: ميرنا جميل، أحمد رزق، سيد رجب، دنيا المصري، عايدة رياض، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، ويعد المسلسل من تأليف بيتر ميمي، وتحت قيادة المخرج أحمد نادر جلال.

مسلسلات رمضان 2024.. حق عرب

وبدأ منذ أيام النجم أحمد العوضي تصوير مسلسله الجديد حق عرب والذي تدور أحداثه في إطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث ويعتبر المسلسل البطولة المطلقة الأولى للعوضى في دراما رمضان بعدما قدم في رمضان الماضى مسلسل "ضرب نار" رفقة زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز.

مسلسل "حق عرب" يشارك في بطولته كل من هدى المفتى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى.

مسلسلات رمضان 2024.. صيد العقارب

فيما بدأت النجمة غادة عبد الرازق تصوير مسلسلها الجديد “صيد العقارب” والذي تنافس به وبقوة في مارثون مسلسلات شهر رمضان 2024 وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي ويشارك في بطولته كل من محمد نجاتي وأحمد ماهر ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

حفل رأس السنة الجديدة مع سعد رمضان فى أربيل "Sold Out "

هل هلاله| موعد شهر رمضان 2024 وتاريخ إجازة عيد الفطر 1445 في مصر

مسلسلات رمضان 2024.. الكبير أوي 8

ويواصل النجم أحمد مكي تقديم اجزاء جديدة من مسلسله الشهير الكبير أوي ويقدم هذا العام الجزء الثامن ليكون المسلسل الكوميدي الأول في موسم دراما رمضان 2024، ويشارك في بطولته كل من طولة رحمة أحمد ومحمد سلام وهشام إسماعيل وبيومى فؤاد وسماء إبراهيم ومصطفى غريب وحسين حجاج.

مسلسلات رمضان 2024.. عتبات البهجة

ويعود النجم يحيى الفخراني لجمهوره بمسلسل جديد يحمل أسم “عتبات البهجة” والمقرر تصويره الأيام المقبلة ويحتوي على 15 حلقة فقط وتدور احداثه في إطار اجتماعي إنساني ويشارك ومن المقرر أن تعلن الشركة المنتجة للعمل الإعلان عن أسماء الأبطال الأيام المقبلة والعمل من تأليف مدحت العدل ومأخوذ عن رواية لإبراهيم عبدالمجيد ومن إخراج مجدي أبوعميرة وإنتاج جمال العدل.

مسلسلات رمضان 2024.. الحشاشين

ويعتبر النجم كريم عبد العزيز أول الفنانين الذين بدأوا تصوير أعمالهم الرمضانية حيث يواصل في الوقت الحالي تصوير مشاهد العمل بمدينة الإنتاج الإعلامي وانتهى صناع العمل من تصوير ما يقرب من 50 ٪ من مشاهده بالعمل الذي يعد الأضخم إنتاجيا في شهر رمضان.

"الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

مسلسلات رمضان 2024.. نعمة الأفوكاتو

وتخوض الفنانة مي عمر البطولة المطلقة الأولى لها في دراما رمضان 2024 وذلك بمسلسل نعمة الأفوكادو والتي انتهت من تصوير كافة مشاهدة منذ فترة ويشارك في بطولة العمل كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، والعمل تدور أحداثه في 15 حلقة في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر أن يجمع العمل عددًا من ضيوف الشرف خلال مدة التصوير.

مسلسلات رمضان 2024.. ألف ليلة وليلة 

ويواصل النجم ياسر جلال تصوير مسلسله الجديد ألف ليلة وليلة ويشارك في بطولته كل من ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

مسلسلات رمضان 2024 رمضان 2024 دراما شهر رمضان 2024 مسلسلات شهر رمضان 2024 بيت الرفاعي

مواد متعلقة

روبى تتصدر المركز الأول لترند "يوتيوب" بأغنية "3 ساعات متواصلة" (فيديو)

رامي عياش يفاجئ زوجته بحفل زفاف جديد فى الذكرى العاشرة لزواجهما (فيديو)

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر شاشة أون.. وأبطال العمل الفني

طرح الإعلان الدعائي الرسمي لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" (فيديو)

مواعيد عرض مسلسل العودة لشريف سلامة والقنوات الناقلة

بيان تحذيري من "المؤلفين والملحنين" بشأن حق الأداء العلني

غدًا.. نجوم الفن ضيوف حفل تكريم عمرو دوارة بالمسرح القومى

طرح إعلان جديد لـ"الإسكندرانى": انتظروا الفيلم فى هذا اليوم (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى: حصار أزمة الدولار.. وبدء تراجع أسعار السلع

مصدر أمنى ينفى مقتل صحفى بالبحر الأحمر عقب نشره مستندات تخص رئيس إحدى الدول

منها السكر.. قائمة أسعار السلع الغذائية فى مصر الآن بعد تحديد سلع استرشادية

أجندة إجازات عام 2024

تبدأ الإثنين.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر

أحمد الصغير

نحو قراءة واقعية لنتائج الانتخابات الرئاسية..!

حسين دعسة

لمن تنحاز "لوفيجارو" الفرنسية؟: توقيت طوفان الأقصى.. أزمات الحرب على غزة

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكتب: متى تعود الراهبة؟

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ85 للعدوان.. الاحتلال يوسع دائرة القصف فى وسط وجنوب قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على شاب ويعتقل آخر فى نابلس

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة