حفل رأس السنة الجديدة مع سعد رمضان فى أربيل "Sold Out "

يحتفل النجم سعد رمضان باستقبال العام الجديد في أربيل وتحديدًا في White Hall ضمن حفل ضخم سيرتاده 1200 شخص بعد أن أُعلن عن أنّه "Sold Out" أي أن الحجوزات أصبحت مكتملة البيع.



يذكر أن سعد رمضان يستعد لإطلاق عمل جديد، من كلمات وألحان نبيل خوري.

جدير بالذكر أن سعد رمضان ظهر بالزي الفلسطيني خلال حضوره أحد الحفلات في لبنان، وقال: "كلنا بنمر بظروف صعبة كتير، وأنا أخدت قرار أن كل حفلات اللى في شهر 11 هيتم تأجيلها نظرًا لظروف صعبة اللى بيمر بيها لبنان وشعبنا في غزة".