الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فنادق البحر الأحمر جاهزة لرأس السنة بأجواء استثنائية

فنادق الغردقة
فنادق الغردقة

تشهد مدينة الغردقة اليوم الأحد، استنفارًا أمنيًا لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية برفع درجة الاستعداد الأمني بمختلف القطاعات.

وشددت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر من إجراءات تأمين الكنائس والأديرة القبطية الأثرية بمختلف مدن المحافظة، لتأمين احتفالات عيد الميلاد من خلال وضع كاميرات مراقبة بمحيط الكنائس، وتم نشر أجهزة الكشف عن المفرقعات وتفتيش الأفراد بدقة قبل السماح بدخولها إلى الكنائس، كما تم رفع درجة الاستعداد بين جميع القوات، وتم نشر عدة أكمنة أمنية ومرورية ثابتة ومتحركة بالغردقة، بالإضافة إلى الدوريات الأمنية المتحركة والكمائن الأمنية الخارجية.

كما تم تشديد الإجراءات الأمنية في الكمائن الحدودية بين البحر الأحمر وباقي المحافظات من الزعفرانة شمالا وحتى منطقة حدربه جنوبًا، والتفتيش على السيارات والأفراد القادمين والمغادرين، والتأكد بشكل دوري من عمل كاميرات المراقبة.

فيما وضعت إدارة المرور بشارع الكنيسة بالغردقة الحواجز المرورية ومنعت وجود أي سيارات بالقرب من محيط الكنائس.

فنادق البحر الأحمر تستعد لليلة رأس السنة

وتشهد فنادق البحر الأحمر حالة من الانتعاشة في حركة الإشغالات الفندقية بفنادق مدن الغردقة ومرسى علم، حيث وصلت نسب الإشغال لـ90%، كما شهدت المطارات زيادة في معدلات وصول رحلات الطيران وخاصة القادمة من الدول الأوروبية.

وأنهت فنادق البحر الأحمر السياحية استعداداتها لاستقبال احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة، حيث تستقبل الفنادق سياحا من جنسيات مختلفة للاحتفال بأعياد رأس السنة، فيما تزينت مداخل وواجهات الفنادق والطرق المؤدية لها بأشجار أعياد الميلاد وبابا نويل، وكذلك أجواء الكريسماس ورأس السنة.

 وقال الخبير السياحي سامح جمعة إن فنادق البحر الأحمر استعدت لاحتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد بطريقة مختلفة، مؤكدًا أن منتجعات الغردقة السياحية تشهد حالة رواج كبيرة خلال تلك الفترة، لافتًا إلى أن الفنادق قامت بتنظيم وتجهيز عروض فنية وحفلات خاصة لنزلائها هذا العام، للترحيب بنزلائها وجذب أكبر عدد من الجنسيات الوافدة لقضاء احتفالات الكريسماس ورأس السنة الجديدة. 

وأكد الخبير السياحي لـ"الدستور" أن الفنادق بدأت منذ الأسبوع الماضي في استقبال السياح من جنسيات مختلفة، ضمن استعدادات الكريسماس، مؤكدًا ارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق، وأنها قاربت من 90 %، وذلك طبقًا لإحصائيات أجرتها الجهات المعنية وشركات السياحة والحجز، مشيرًا إلى أن هناك انتعاشة في السياحة الوافدة لقضاء احتفالات الكريسماس ورأس السنة.

احتفالات رأس السنة احتفالات عيد الميلاد فنادق البحر الأحمر الغردقة فنادق البحر الاحمر الكريسماس احتفالات

مواد متعلقة

المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا.. المشروع الأضخم لتنمية الصعيد

4 آلاف سائح يَصلون مطار مرسى علم على متن 29 رحلة اليوم

"مياه البحر الأحمر" تسحب مياه الأمطار بمدينة القصير.. واستمرار الطوارئ

تداول 13 ألف طن و1074 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

الكشف على 2551 مواطناً في قوافل "حياة كريمة" بالبحر الأحمر خلال ديسمبر

تداول 16 ألف طن و1032 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

للعام التاسع| بابا نويل البلجيكي يزور الغردقة: أعشق المصريين وأشعر بالأمان بين أهلها

الأكثر قراءة

البنك المركزى: نمو المعروض النقدى 20% فى نوفمبر على أساس سنوى

أنقذها من المعاكسة وخطفها لنفسه.. السجن 6 سنوات لسائق اغتصب فتاة بالبساتين

بالأسماء.. قائمة الحراس المرشحين للانضمام إلى الزمالك فى يناير

عاجل.. الجيش الإسرائيلى يكشف العثور على كمية كبيرة من الأسلحة الصينية فى غزة

تايوان تدرس الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لردع الغزو الصينى المحتمل

مقتل 10 حوثيين فى قصف أمريكى استهدف زوارق هاجمت سفينة فى البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر

أحمد الصغير

نحو قراءة واقعية لنتائج الانتخابات الرئاسية..!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة