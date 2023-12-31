فنادق البحر الأحمر جاهزة لرأس السنة بأجواء استثنائية

تشهد مدينة الغردقة اليوم الأحد، استنفارًا أمنيًا لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية برفع درجة الاستعداد الأمني بمختلف القطاعات.

وشددت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر من إجراءات تأمين الكنائس والأديرة القبطية الأثرية بمختلف مدن المحافظة، لتأمين احتفالات عيد الميلاد من خلال وضع كاميرات مراقبة بمحيط الكنائس، وتم نشر أجهزة الكشف عن المفرقعات وتفتيش الأفراد بدقة قبل السماح بدخولها إلى الكنائس، كما تم رفع درجة الاستعداد بين جميع القوات، وتم نشر عدة أكمنة أمنية ومرورية ثابتة ومتحركة بالغردقة، بالإضافة إلى الدوريات الأمنية المتحركة والكمائن الأمنية الخارجية.

كما تم تشديد الإجراءات الأمنية في الكمائن الحدودية بين البحر الأحمر وباقي المحافظات من الزعفرانة شمالا وحتى منطقة حدربه جنوبًا، والتفتيش على السيارات والأفراد القادمين والمغادرين، والتأكد بشكل دوري من عمل كاميرات المراقبة.

فيما وضعت إدارة المرور بشارع الكنيسة بالغردقة الحواجز المرورية ومنعت وجود أي سيارات بالقرب من محيط الكنائس.

فنادق البحر الأحمر تستعد لليلة رأس السنة

وتشهد فنادق البحر الأحمر حالة من الانتعاشة في حركة الإشغالات الفندقية بفنادق مدن الغردقة ومرسى علم، حيث وصلت نسب الإشغال لـ90%، كما شهدت المطارات زيادة في معدلات وصول رحلات الطيران وخاصة القادمة من الدول الأوروبية.

وأنهت فنادق البحر الأحمر السياحية استعداداتها لاستقبال احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة، حيث تستقبل الفنادق سياحا من جنسيات مختلفة للاحتفال بأعياد رأس السنة، فيما تزينت مداخل وواجهات الفنادق والطرق المؤدية لها بأشجار أعياد الميلاد وبابا نويل، وكذلك أجواء الكريسماس ورأس السنة.

وقال الخبير السياحي سامح جمعة إن فنادق البحر الأحمر استعدت لاحتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد بطريقة مختلفة، مؤكدًا أن منتجعات الغردقة السياحية تشهد حالة رواج كبيرة خلال تلك الفترة، لافتًا إلى أن الفنادق قامت بتنظيم وتجهيز عروض فنية وحفلات خاصة لنزلائها هذا العام، للترحيب بنزلائها وجذب أكبر عدد من الجنسيات الوافدة لقضاء احتفالات الكريسماس ورأس السنة الجديدة.

وأكد الخبير السياحي لـ"الدستور" أن الفنادق بدأت منذ الأسبوع الماضي في استقبال السياح من جنسيات مختلفة، ضمن استعدادات الكريسماس، مؤكدًا ارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق، وأنها قاربت من 90 %، وذلك طبقًا لإحصائيات أجرتها الجهات المعنية وشركات السياحة والحجز، مشيرًا إلى أن هناك انتعاشة في السياحة الوافدة لقضاء احتفالات الكريسماس ورأس السنة.