الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء تسليم 137 وحدة سكنية لمستحقيها في البحر الأحمر

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر

أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، عن بدء تسليم 137 وحدة سكنية بالإسكان الاقتصادي، منها 93 وحدة سكنية بمدينة حلايب، و44 وحدة بقرية أبو رماد على مستحقيها، وذلك طبقا للضوابط والشروط القانونية.

وكلَّف محافظ البحر الأحمر، رئيس مدينة حلايب محمد البنا، بتسليم الوحدات لمواطنى مدينة حلايب وقرية ابو رماد بالقرعة العلنية بالوحدة المحلية لمدينة حلايب.

وأوضح رئيس مدينة حلايب، أن عدد الوحدات ٩٣ وحدة سكنية منها ٥ وحدات بمساحة ٥١م٢، وعدد المستحقين طبقًا للضوابط والشروط عددهم ٧٦ مواطنًا بمدينة حلايب، بينما بلغ عدد الوحدات بقرية أبو رماد ٤٦ وحدة سكنية وعدد المستحقين طبقا للضوابط والشروط ٤٤ مواطنًأ، وسيتم الإعلان عن فتح باب التقديم للوحدات المتبقية للراغبين فى الحصول عليها بمجرد الانتهاء من تسليم الوحدات للمواطنين.

وأجرت اللجنة المشكلة عن طريق الوحدة المحلية لمدينة حلايب القرعة العلنية لتوزيع الوحدات السكنية للمستحقين، حيث تم الإعلان عن إجراء القرعة العلنية بأبو رماد يوم الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣، وبمدينة حلايب يوم الخميس الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣. 

وتم الإعلان بكشف توزيع الوحدات طبقًا للقرعة بلوحة الإعلانات بالوحدة المحلية محدد بها ميعاد التوريد والاستلام.

محافظ البحر الأحمر مدينة حلايب قرية ابو رماد الوحدات السكنية فتح باب التقديم مرسى علم

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