الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لأربع محافظات في الدلتا.. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 "الفصل الدراسي الأول"

جريدة الدستور

تزايدت الاهتمامات الأخيرة من قبل الطلاب وأولياء الأمور بجدول امتحانات الشهادة الإعدادية، وأيام قليلة تفصلنا عن منتصف العام الدراسي الأول بعد إعلان مديرية التربية والتعليم عن جدول امتحانات طلاب المرحلة الإعدادية 2024 في العديد من المحافظات، وذلك بتزامن مع امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في شهر يناير القادم.

 موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي  "الترم الأول 2024"

حددت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات موعد بدء امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، ومن المقرر أن تنتهي في 24 من نفس الشهر، وتنتهي إجازة منتصف العام الدراسي 2024 يوم الخميس 6 فبراير 2024.

 جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 "الفصل الدراسي الأول"

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات للقراء، نقدم في السطور الأتية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي في بعض المحافظات 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية حسب التواريخ التالية:

- السبت 20 يناير 2024: اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

- الأحد 21 يناير 2024: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الاثنين 22 يناير 2024: اللغة الأجنبية.

- الثلاثاء 23 يناير 2024: الهندسة، والتربية الفنية.

- الأربعاء 24 يناير 2024: العلوم.

- الخميس 25 يناير 2024: الدراسات الاجتماعية.

جداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية والقليوبية 

جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 بسوهاج والمنوفية

جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2024

محافظة الإسكندرية:

- الأربعاء 17 يناير 2024: اللغة العربية، التربية الدينية، الخط العربي.

- الخميس 18 يناير 2024: اللغة الأجنبية، التكنولوجيا.

- الأحد 21 يناير 2024: دراسات اجتماعية، مجال زراعي.

- الإثنين 22 يناير 2024: العلوم، التربية الفنية، اقتصاد منزلي.

 

محافظة القليوبية:

- الأربعاء 17 يناير 2024: اللغة العربية، الخط، الإملاء.

- الخميس 18 يناير 2024: العلوم.

يوم الأحد 21 يناير 2024: مادة اللغة الأجنبية ومادة التربية الرياضية.

يوم الاثنين 22 يناير 2024: مادة الهندسة ومادة التربية الفنية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى  2024 بمحافظة البحر الأحمر

- الخميس 18 يناير: مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

- السبت 20 يناير: مادتى الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

- الأحد 21 يناير: مادة الهندسة.

- الاثنين 22 يناير: الجبر والإحصاء ومادة الكمبيوتر.

- الثلاثاء 23 يناير: مادة اللغة الإنجليزية.

- الأربعاء 24 يناير: مادة العلوم.

إقرأ أيضًا: جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 بسوهاج والمنوفية

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