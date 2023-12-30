الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف تحمي نفسك من الإصابة بالنوبات القلبية؟

كيف تحمي نفسك من
كيف تحمي نفسك من الإصابة بالنوبات القلبية

يتساءل الكثير عن كيف تحمي نفسك من الإصابة بالنوبات القلبية حيث يواجه أصحاب مشكلات القلب معاناة مع بداية موسم فصل الشتاء، حيث يمكن أن يؤدي الطقس البارد إلى تشنجات في الشرايين التاجية، مما يقلل من تدفق الدم إلى عضلة القلب ويزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، ويعد التعرف على العلامات واتخاذ الإجراءات الفورية أمرًا بالغ الأهمية لمنع الوفيات، ويستعرض التقرير التالي أهم الوسائل لتجنب تفاقم مشكلات القلب في الشتاء.

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علامات النوبة القلبية

الألم خلف عظمة القص: يعتبر العرض الرئيسي هو الألم خلف عظمة القص، ويمتد إلى الكتف الأيسر واليد والرقبة.

الراحة والانزعاج: غالبًا ما يجبر الألم الأفراد على الجلوس أو الاستلقاء، ويصاحبه شعور بعدم الراحة.

الغثيان: قد يحدث القيء في بعض الأحيان بالتزامن مع ألم في الصدر.

أهمية الوقت

إن إدراك أن خطر الوفاة يكون أعلى في الساعات الأولى من ألم الصدر يؤكد الحاجة إلى رعاية طبية فورية، و العلاج الفوري ينطوي على إذابة الجلطات المسؤولة عن عرقلة تدفق الدم، ويمكن تحقيق ذلك من خلال العلاج بإذابة الخثرة أو رأب الأوعية الأولي في مستشفى مجهز جيدًا.

كيف تحمية نفسك من النوبة القلبية في الشتاء

يؤدي الطقس البارد إلى تشنجات في الأوعية الدموية، بما في ذلك الشرايين التاجية، مما قد يؤدي إلى تفاقم الانسدادات الموجودة، لذا يجب على الأفراد المعرضين لمشاكل القلب، أو أولئك الذين لديهم تاريخ من مشاكل القلب، أو رأب الأوعية الدموية السابقة، أو الجراحة الالتفافية، أو مرض السكري، اختيار التمارين الداخلية خلال فصل الشتاء. يمكن أن يشمل ذلك الأنشطة في صالة الألعاب الرياضية أو استخدام معدات التمارين المنزلية.

ونظرًا لتزايد المخاطر خلال فصل الشتاء، يجب على الأشخاص المعرضين لمشاكل القلب أن يطلبوا بشكل استباقي إجراء تخطيط كهربية القلب في مستشفى قريب عالي الجودة.

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