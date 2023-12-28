يحرص المواطنون مع سقوط الأمطار معرفة نصائح من الأرصاد لمواجهة الطقس السييء والظروف المناخية، وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدد من النصائح لمواجهة الطقس السيئ والظروف المناخية المتغيرة في ضوء ما تشهده البلاد من تقلبات جوية وأمطار غزيرة تتساقط على مختلف المحافظات في أنحاء الجمهورية.

نصائح من «الأرصاد» لمواجهة الطقس السيئ والظروف المناخية

ونصحت الهيئة المواطنين خلال فترة تقلبات حالة الطقس مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل، خاصة خلال الأيام المُقبلة نتيجة وجود الأتربة والرمال المصارعة.

كما أوصت قائدي المركبات بالهدوء التام على أغلب الطرق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية مع الأتربة والرمال المثارة، خاصة في الأماكن المكشوفة، في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، إلى جانب ارتداء المواطنين الملابس الشتوية خلال فترات الليل المتأخرة من الصباح الباكر.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ملامسة أعمدة الكهرباء أثناء هطول الأمطار، تجنّبًا للصعق الكهربائي، كذلك الابتعاد عن المباني المتهالكة والتي قد تنهار على رؤس المارة نتيجة شدّة الأمطار والرياح، ممَّا يُسبّب خسارة في الأرواح البشرية.

ودعت هيئة الأرصاد الجوية بضرورة الحفاظ على درجة حرارة الجسم وعدم التعرّض للأمطار بشكل مُباشر أو البرودة، خاصة في أوقات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر.

وكانت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية د.منار غانم، أكدت ارتفاع نسب سقوط الأمطار، اليوم الأربعاء، على مناطق متفرقة من من السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري.

حالة الطقس اليوم الخميس

وقالت "غانم" في تصريحات، لـ"الدستور"، إنَّ البلاد تتأثر بتقلبات جوية، على مدار اليوم، تتثمّل في انخفاض كبير لدرجات الحرارة وزيادة البرودة ليلًا، فضلًا عن أمطار غزيرة يتكوّن أغلبها على المناطق المطلة على البحر المتوسط.

حالة الطقس في السواحل الشمالية

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنَّ السواحل الشمالية الغربية منها مناطق: (مطروح -الضبعة -سيدى عبدالرحمن – العلمين)، ستشهد تكاثرًا للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة، وصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ومن المتوقع أيضًا أن تشمل الإسكندرية وباقى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مع تقدم الوقت، غزارة في الأمطار وتتقدم إلى المناطق الداخلية مساء لتصل خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى خفيفة على مناطق من شمال الصعيد.