السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة أربعة فلسطينيين فى مواجهات ببلدة يطا

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أصيب مساء اليوم الجمعة، أربعة شبان فلسطينيين بالرصاص الحي خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لبلدة يطا جنوب الخليل، وفقا لوكالة «وفا» الفلسطينية.

 

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عددا من المناطق في بلدة يطا منها، اعزيز، والمنطار، وفتوح، ومنطقة السهل، بينما تركز الاقتحام في منطقة المزرعة التي اندلعت فيها مواجهات، أصيب خلالها أربعة شبان بالرصاص الحي.

 

واقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل وفتشتها، وأوقفت مركبات لمواطنين وفتشتها.

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