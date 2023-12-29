الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام موافي يحذر من مشاهدة أفلام الرعب (فيديو)

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن مشاهدة أفلام الرعب تشكل خطورة على حياة وصحة المواطنين.

وتابع : "والدي كان يمنعني أنا وأشقائي في الصغر من مشاهدة أفلام مخرج الرعب الشهير ألفريد هيتشكوك لأنه كان يرى أن هذه النوعية من الأفلام لها تأثير على أعضاء الجسم".

خطورة الانفعال

وأكد “موافي” خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أنه درس في كلية الطب تأثير الانفعال على أجهزة الجسم، مشيرًا إلى أن هناك غدة في الجسم (فوق الكلى) لا تعمل إلا مع تعرض الإنسان للمفاجأة والصدمة، ولهذا تساعد هذه النوعية من الأفلام على تنشيط هذه الغدة.

وأضاف: "هذه الغدة تجعل الإنسان مستعد للانفعال، والانفعال نوعان حاد مؤقت وآخر مزمن مستمر، وأقول اللي عايش في بيت أو شغل في انفعال دائم يسيبه، لأن هذا الانفعال خطير جدًا، الضغط هيعلى دون أن تشعر".

الانفعال المزمن

وأضاف أن الانفعال المزمن يغير كل أجهزة الجسم، معلقًا:" لو مريض سكر وتعرض لصدمة سوف يرتفع عنده السكر سريعًا، والهرمون اللي بيطلع من الغدة فوق الكلية يخلي الإنسولين يبطل شغل، وسكره يعلى، ياما ناس بان السكر عندهم من الضغط النفسي، يقولك السكر جالي بعد خناقة أو وفاة والدي".

 

حسام موافي الدكتور حسام موافي صدى البلد ربي زدني علما خطورة الانفعال

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