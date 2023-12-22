الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حسام موافى يكشف 3 أسباب لمغص البطن الشديد.. هل له علاقة بالتدخين؟

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، 3 أسباب لمغص البطن الشديد، قائلًا: "إن مغص البطن موضوع في غاية الأهمية، لافتا إلى أن جرثومة المعدة والديدان والبلهارسيا لا تسبب  الشعور بالمغص".

وأضاف الدكتور حسام موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن حم البحر الأبيض تسبب الشعور بالمغص الشديد والألم في المفاصل، وآلام في الصدر، وله تحليل وعلاجه سهل جدًا لكن يجب أن يتم تشخيصه بشكل صحيح.

وأوضح أن السبب الثاني الذي يؤدي إلى الشعور بالمغص، هو التهاب البنكرياس، والذي يسبب مغصا شديدا جدًا وخدع الطبيب، حيث يوجد لدينا ما يسمى بالبطن الحادة، وتكون بطنه عند الضغط عليها مثل لوح الخشب، فالطبيعي أنه عندما يتم الضغط على بطن شخص، فمن المفترض أن تنزل وتصعد معها، أو قد تكون الأمعاء بها ثقب، أو غرغرينة، وهو ما يتسبب في حدوث البطن الحادة التي تكون مثل الخشب، إلا في حالة واحدة فقط وهي التهاب البنكرياس الذي فيه تكون البطن.

وأشار إلى أن التدخين أحد أسباب ضيق الشرايين، لافتا إلى أن أحد الشرايين التي تضيق بسبب التدخين هي شرايين المعدة، وهو ما يسبب الشعور بالمغص.

الدكتور حسام موافي أسباب مغص البطن التدخين التهاب البنكرياس ضيق الشرايين

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