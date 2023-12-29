لماذا تُصر أمريكا على رفض وقف إطلاق النار فى غزة؟.. دبلوماسى أمريكى يجيب

رد مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق مارك كيميت، على سؤال حول أسباب إصرار أمريكا على رفض وقف إطلاق النار في غزة.

وقال خلال مداخلة مع الإعلامية جمانة هاشم، في برنامج "10 داونينج ستريت"، على قناة القاهرة الإخبارية، إن البعض يلوح أن الأمريكيين يتجاهلون ما يحدث في غزة، لكن ما يقوله العديد من الأمريكيين أن الاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكابها جرائم حرب غير عادلة وغير محقة.

ولفت إلى أنه في الولايات المتحدة هناك رغبة كبيرة في الاتجاه نحو وقف إطلاق النار، زاعمًا أن هناك عدم توازن في التغطية الإخبارية.