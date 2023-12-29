«الشباب والرياضة».. حصاد عام من الإنجازات والفاعليات الرياضية

شهدت وزارة الشباب والرياضة عددا من الإنجازات والفاعليات على مدار 2022/2023، اعتمدت في خطة عملها على الربط بين أهداف التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 - برنامج عمل الحكومة - الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وفي ضوء هذا يتم وضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة من خلال الإدارات المركزية المختلفة للمساهمة في تحقيق ما سبق.

وطبقًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بعملية التقييم المؤسسي الذي يعتبر من أهم المراحل والخطوات الإدارية الضرورية التي لا يمكن تجاهلها عند تنفيذ الخطط والأهداف المختلفة، حيث يهدف التقييم المؤسسي إلى تحديد مدى السير بشكل سليم في العمل، ويحدد المشكلات التي تم الوقوع بها من خلال قياس مؤشرات الأداء الذي تم التخطيط له مسبقًا، ومدى قدرته على تحقيق النتائج المطلوبة.

وتضمنت رؤية وزارة الشباب والرياضة بناء جيل من الشباب منتم للوطن وتحقيق الريادة في القطاعين الشبابي والرياضي، كما تتضمن رسالتها رعاية النشء والشباب وتأهيلهم وتنميتهم روحيًا وخلفيًا وثقافيًا وعلميًا وبدنيًا ونفسيًا واجتماعيًا وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا.

رحلات اعرف بلدك

وتضمنت الأهداف الاستراتيجية للوزارة، بناء الإنسان المصري والنهوض بمستويات التشغيل والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي وحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية.

وجاءت أبرز البرامج التي نفذتها الإدارة المركزية لتنمية الشباب، أهل مصر، ودورات الاستراتيجية القومية والأمن القومي المصري، ورحلات اعرف بلدك، والمنتدى الشبابي المصري الروسي الثالث، وقادرون باختلاف، واحتفالية الشباب العربي والعالمي والبرنامج القومي لتوعية القيادات الشبابية بالتغيرات المناخية، والمصريون يتعلمون، ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وتصدو معنا، والقوافل التعليمية، والبرنامج القومي لمواجهة الشائعات، وبرنامج تنموي، وتنمية مهارات اللغات، ومشواري، وقطار الجنوب، ومبادرة دراجتك دخلك، وغيرها العديد من البرامج والمبادرات.

وعقدت الوزارة مجموعة من بروتوكلات التعاون مع الجهات الخارجية، بينها مذكرة تفاهم بين الوزارة وهيئة تير دي زوم الموسية، وقيم وحياة لنشر القيم الأساسية في المجتمع، وتوقيع بروتوكولات تعاون بين فرع نادي النادي بشيراتون مع مجموعة من الأكاديميات الرياضية، وبروتوكول تعاون مشترك في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وبروتوكول تعاون رواق الأزهر، وبروتوكول تعاون مشترك بین وزارة الشباب وقطاع الأعمال، وتوقيع بروتوكول تعاون بین الاتحاد المصري الرياضيات الالكترونية وجارينا.

وتم استحداث وحدة " تصدوا معنا " داخل وزارة الشباب والرياضة برقم ٨٣٠ لسنة ٢٠٢١ والمعدل برقم ١٥٨ لعام ٢٠٢٢، على أن تكون مسئولة عن حملة تصدوا معنا بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المختلفة، وتختص الوحدة بالعمل على نشر ثقافة الأمن القومي والتوعية بمخاطر الشائعات على المجتمع وتنمية روح الولاء والانتماء للنشء والشباب من خلال تنفيذ البرامج التدريبية اللازمة، وتكون كحائط صد للرد على أي من الأكاذيب أو الشائعات التي تتعرض لها وزارة الشباب والرياضة وتصحيح ما يشاع من خلال الصفحة الرسمية للوزارة وكذا وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة باستخدام الانفوجرافك والفيديو جرافيك، فضلا عن الرد على الصفحة الخاصة بالبرنامج القومي لمواجهة الشائعات "، حيث تصدت الوحدة لعدد من الشائعات التي تواجه الدولة المصرية في عدد من القطاعات المختلفة بعد التأكد من مصادرها الموثوقة.

إنشاء مدارس الموهوبين رياضيا

واستكملت وزارة الشباب والرياضة تطوير استادات وأندية رياضية، ومراكز رياضية متخصصة (ملاعب مفتوحة)، وتطوير وإنشاء مدارس الموهوبين رياضيا، واستكمال وحدات الطب الرياضي، وإنشاء 5 مدن رياضية بالمحافظات، واستكمال وتطوير وإنشاء مدارس الموهوبين رياضيا.

وأشارت الوزارة إلى أنه جاري إنشاء وتطوير 1039 مركز شباب ضم مبادرة حياة كريمة حيث يتم إنشاء 266 مركز جديد، وتم الانتهاء من 166 مركزا وتطوير 719 مركز شباب.

وأطلقت الوزارة أيضا المنصة الوطنية للشباب " كياني"، حيث تركزت خطط الدولة المصرية عبر أدوات وهيئات ومؤسسات الحكومة المختلفة، على تمكين الشباب وتأهيلهم علميًا وثقافيًا ورياضيًا واجتماعيًا، وتعميق الوعي والانتماء لديهم من خلال استراتيجية متكاملة لبناء النسان المصري وباستخدام أحدث القنوات والوسائط.

وقالت الوزارة، إنها بما لديها من إمكانات هي الأكثر التحاما بشباب مصر، هذه الفئة العمرية التي تشكل ثلثي سكان مصر، لذا نشعر في وزارة الشباب والرياضة بالفخر الشديد لكوننا جزء من هذا العمل الدؤوب من أجل شباب مصر، هذا العمل الذي يحظى بمقدار كبير من اهتمام الدولة وموازناتها، تقوده وزارة الشباب والرياضة.

"كيانى" المنصة الوطنية للشباب

وتابعت:"شريحتا النشء والشباب في مصر لديهم مهارات التواصل والاتصال ما يفوق أي جيل آخر، سبقهم وعلى قدر إيجابية ما يعكسه من دلالات إلا أنه يمثل تحدًيا كبيرًا لمقدمي الخدمات المختلفة الموجهة لهذه الفئة العمرية من شباب مصر، بالإضافة إلى التحديات الجغرافية، وتحديات اتساع رقعة مقدمي الخدمات من الهيئات والمؤسسات الحكومية والوزارات".

وتعد "كيانى" المنصة الوطنية للشباب، وُتعتبر حلقة الوصل والتواصل الفعال بين كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات، والتي تقدم خدمات وفاعليات تفيد الشباب المصري، والذي يبحدث عن خدمات واستشارات موثوق فيها، لخلق علاقة قوية وثقة بين الشباب كافة والوزارات المختلفة وكذا الهيئات، من خلال محتوى ولغة سهلة ومبتكرة لجذب انتباه الشباب، لذا كان الهدف هو الوصول إلى الشباب في 27 محافظة، عبر الهواتف، بطريقة تضمن الوصول بسلاسة وسهولة إلى كل شابٍ مصري.

وكان لوزارة الشباب والرياضة جهودا في ملف المناخ، لدعم الدولة المصرية كشريك أساسي في استضافة مصر لمؤمتر المناخ cop27، حيث تحرص وزارة الشباب والرياضة على تمكين النشء والشباب وقيامهم بدور فعال ضمن الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، من خلال تكاتف جميع الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة على تمكين النشء والشباب بالتغيرات المناخية المتلاحقة وأهمية الحفاظ على البيئة من خلال حزمة من المشروعات والبرامج المختلفة بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالتغيرات المناخية والتحول للأخضر، وشركاء التنمية في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.