الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سيناريو إخلاء مبنى مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء (صور)

كيفية التعامل مع
كيفية التعامل مع حدوث أى أزمة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أولى عمليات نموذج المحاكاة لإخلاء مبنى المديرية تحت إشراف إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وبحضور المستشار العسكري بالمحافظة، لمجابهة الأزمات والكوارث والمقرر تنفيذه بمحافظة شمال سيناء.

ومن جانبه، أشاد وكيل الوزارة، بهذه الخطوة الهامة التي تهدف لتجنب حدوث الكوارث والسيطرة عليها حال حدوثها، بجانب الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

كما أشاد حسن عبدالوهاب، بوعي المشاركين في التجربة وحسن الأداء والتنظيم الجيد لنموذج المحاكاة، موجهًا باستمرار التدريب لتقليل الوقت المخصص للإخلاء حال حدوث الكارثة.

وأشار إلى أن التجربة تأتى فى إطار حرص المسؤولين بالدولة على وضع استراتيجية عامة للاستعداد الجيد تحسبًا لحدوث أزمات أو كوارث.

حيث وضعت المديرية خطة لإخلاء المبنى بمشاركة مسئولي الأزمات والأمن، حيث تم خلال التجربة تشغيل الإنذار، فتح البوابات الأمامية للمبنى،فصل الكهرباء عن المبنى والتأكد من عدم وجود أى شخص محتجز بالمصعد أو بالأدوار العليا، نزول جميع المتواجدين من البوابة الرئيسية.

كما أكد وكيل الوزارة، على قيام الادراة الإستراتيجية (قسم الازمات والكوارث واشراف ع ذلك رجاءً المطري والدكتور أحمد رمضان، بوضع خطة مسبقة لكيفية التعامل مع حدوث أى أزمة، تبدأ من تشغيل الإنذار بجميع المبنى، فتح جميع البوابات الخاصه بالمبنى، فصل التيار الكهرباء عن المبنى، نزول جميع المتواجدين بالأدوار العليا من خلال الدرج وعدم استخدام المصعد وذلك بفصل الكهرباء، خروج الجميع والتجمع خلف النقطة المحددة.

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مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء نموذج المحاكاة وزارة الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء مسئولي الأزمات والأمن

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