السبت.. انطلاق ملتقى "روح الخط العربي الدولي الرابع" بالمركز الثقافي بطنطا

يشهد المركز الثقافي بطنطا، السبت المقبل، 30 ديسمبر، انطلاق فعاليات "ملتقى روح الخط العربي الدولي" في دورته الرابعة، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، استمرارا للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، ضمن البرنامج المقدم برعاية وزارة الثقافة.

يشارك في الملتقى نخبة من الخطاطين والفنانين التشكيليين، ومتذوقي الخط العربي، وعدد من طلاب كليات الفنون الجميلة بالجامعات المصرية، وتتنوع الأعمال ما بين التيار الأصيل للخط العربي الذي يشمل الأنواع التقليدية للخطوط العربية ذات القاعدة بكافة الأشكال والاجتهادات المبتكرة في التكوين، والاتجاهات الخطية الحديثة التي تعتمد على الخط العربي، والحروفية في مختلف المجالات الفنية كالنحت، التصوير، الخزف، النسيج، الخشب، المعادن، التصميم والطباعة، وكذلك الفنون التي تستلهم من الخط العربي عبر وسائل تقنية أخرى كالأعمال التي تعتمد على الجرافيك، وفنون الميديا المختلفة.

ويشهد الافتتاح تكريم جميع المشاركين بمنحهم شهادات تقدير، بحضور قومسيير الملتقى الفنان د. حسن طه والفنان د وليد رجائي، وأعضاء لجنة التحكيم د.عيد يونس، شيرين عبد الحليم، حسن البططي، ووائل القاضي.

ويضم الملتقى عددا من الفعاليات منها ورش عمل متنوعة، ومتخصصة في الخط العربي، بالإضافة إلى ندوة فنية بعنوان "الخط العربي بين الأصالة والاتجاهات الفنية المعاصرة في الفن التشكيلي".

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الملتقى حتى 11 يناير المقبل بقاعة المعارض بالمركز، وينفذ بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، في ضوء حرص هيئة قصور الثقافة على تنمية ورعاية الموهوبين في مجال الخط العربي، وحفاظا على الهوية الثقافية.