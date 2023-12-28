الجمعة 29 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

التليفزيون السورى: قصف إسرائيلى يستهدف محيط مطار دمشق

قصف إسرائيلي يستهدف
قصف إسرائيلي يستهدف محيط مطار دمشق

أعلن التلفزيون السوري، اليوم الخميس، عن قصف إسرائيلي استهدف محيط مطار دمشق، وفق وسائل إعلام محلية. 

وقال التلفزيون السوري إن دوي انفجارات في محيط دمشق وجار التحقق من طبيعتها. 

اسشهاد ما لايقل عن 20 شخصا في غزة 

 

txt

أشرف القدرة: الواقع فى قطاع غزة مؤلم

وفي سياق متصل، استشهد ما لا يقل عن 20 شخصًا وأصيب 55 آخرون في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة اليوم، بحسب ما أعلن متحدث باسم وزارة الصحة في غزة.

وذكرت وسائل اعلام محلية، أن الحادث وقع بالقرب من المستشفى الكويتي، مضيفة أنه “سوى بالكامل” مبنى سكنيا مليئا بالنازحين. ولم يتم التحقق من التقرير. 

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة يوم الخميس إن ما مجموعه 21,320 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 55,603 آخرين في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر.  

قالت مصر إنها طرحت مقترحا إطاريا لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة يتضمن ثلاث مراحل تنتهي بوقف إطلاق النار، وقالت إنها تنتظر الردود على الخطة. 

وكانت مصادر أمنية مصرية قالت في وقت سابق إن الاقتراح يتضمن وقف إطلاق نار متعدد المراحل يتضمن إطلاق إسرائيل وحماس سراح سجناء،  وقال مسئول إن مصر ستقدم المزيد من التفاصيل عن الخطة بمجرد تلقي تلك الردود.

وفي سياق متصل، اجتمعت حكومة الحرب الإسرائيلية مساء الخميس لمناقشة خطتها لغزة بعد انتهاء الحرب مع حماس، بحسب التقارير. ويأتي الاجتماع في أعقاب تقارير تفيد بأن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يرفض ترتيب اجتماع حول القرارات المتعلقة بـ “اليوم التالي” وخطط السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

قال مسئول في حركة حماس: "منفتحة على أي أفكار أو مقترحات لوقف كامل ونهائي للعدوان على أهلنا في قطاع غزة". وقال أسامة حمدان، في مؤتمر صحفي يوم الخميس، إن حماس غير مهتمة بـ”وقف جزئي أو مؤقت للعدوان”، مضيفًا أن الرهائن المتبقين في غزة لن يتم إطلاق سراحهم إلا بعد تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار.

غزة قصف إسرائيلي مطار دمشق التليفزيون السوري

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم رافات شمال غرب القدس وتحرق مركبة

وليد توفيق: تركت المدرسة بعمر الـ12 عامًا لمساعدة والدى فى الإنفاق على الأسرة

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر ديسمبر.. اعرف التفاصيل

فنزويلا تطلق مناورات عسكرية ردا على "تحرك بريطانى" في جويانا

مراحل إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2024 للمتقدمين الجُدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

السوبر كشف عورات الكرة المصرية

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر عيد النصر

ماجد حبته

المنسقة الإنسانية فى غزة

جلال حمام

تحديات الأمن القومى والاقتصاد المصرى (4)

عبد الرحيم طايع

طابورنا الفوضوى!

مدحت بشاى

سراج الميلاد على أرض ظلال الموت

لواء.حمدى البطران

تحديات مصر المستقبلية

حسين دعسة

قمة ثنائية فى القاهرة: ملك الأردن والرئيس المصرى ضد تصفية القضية الفلسطينية.. وأشكال التهجير

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال آخرين فى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم