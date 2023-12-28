التليفزيون السورى: قصف إسرائيلى يستهدف محيط مطار دمشق

أعلن التلفزيون السوري، اليوم الخميس، عن قصف إسرائيلي استهدف محيط مطار دمشق، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال التلفزيون السوري إن دوي انفجارات في محيط دمشق وجار التحقق من طبيعتها.

اسشهاد ما لايقل عن 20 شخصا في غزة

وفي سياق متصل، استشهد ما لا يقل عن 20 شخصًا وأصيب 55 آخرون في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة اليوم، بحسب ما أعلن متحدث باسم وزارة الصحة في غزة.

وذكرت وسائل اعلام محلية، أن الحادث وقع بالقرب من المستشفى الكويتي، مضيفة أنه “سوى بالكامل” مبنى سكنيا مليئا بالنازحين. ولم يتم التحقق من التقرير.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة يوم الخميس إن ما مجموعه 21,320 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 55,603 آخرين في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر.

قالت مصر إنها طرحت مقترحا إطاريا لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة يتضمن ثلاث مراحل تنتهي بوقف إطلاق النار، وقالت إنها تنتظر الردود على الخطة.

وكانت مصادر أمنية مصرية قالت في وقت سابق إن الاقتراح يتضمن وقف إطلاق نار متعدد المراحل يتضمن إطلاق إسرائيل وحماس سراح سجناء، وقال مسئول إن مصر ستقدم المزيد من التفاصيل عن الخطة بمجرد تلقي تلك الردود.

وفي سياق متصل، اجتمعت حكومة الحرب الإسرائيلية مساء الخميس لمناقشة خطتها لغزة بعد انتهاء الحرب مع حماس، بحسب التقارير. ويأتي الاجتماع في أعقاب تقارير تفيد بأن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يرفض ترتيب اجتماع حول القرارات المتعلقة بـ “اليوم التالي” وخطط السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

قال مسئول في حركة حماس: "منفتحة على أي أفكار أو مقترحات لوقف كامل ونهائي للعدوان على أهلنا في قطاع غزة". وقال أسامة حمدان، في مؤتمر صحفي يوم الخميس، إن حماس غير مهتمة بـ”وقف جزئي أو مؤقت للعدوان”، مضيفًا أن الرهائن المتبقين في غزة لن يتم إطلاق سراحهم إلا بعد تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار.