الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف القدرة: الواقع فى قطاع غزة مؤلم

أشرف القدرة
أشرف القدرة

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إنّ الواقع في قطاع غزة مؤلم لا سيما المنظومة الصحية التي تتعرض للاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.

وأضاف المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنّ الاحتلال الإسرائيلي قصف 142 مؤسسة صحية وأخرج 23 مستشفى عن الخدمة ودمر 53 مؤسسة ومركزًا صحيًا، مؤكدًا أن الطواقم الطبية في غزة عاجزة عن تقديم الخدمات للأعداد الهائلة للمرضى.

وأوضح المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، أنّ جيش الاحتلال يمنع دخول المستلزمات والمواد الطبية إلى المستشفيات في غزة، إضافة إلى استخدامه أيضًا أسلحة غير معتادة وشديدة التدمير تحدث حروقًا من الدرجتين الثالثة والرابعة وجروحا غائرة.

وأكد المتحدث باسم الصحة الفلسطينية أنّ آليات الاحتلال الإسرائيلي تقترب من مخيم المغازي وتحاصر إحدى مدارس النازحين.

القاهرة الإخبارية الصحة الفلسطينية قطاع غزة المنظومة الصحية

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