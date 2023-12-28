الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال نفّذ أحزمة نارية بالمحافظة الوسطى بغزة

أحزمة نارية بقطاع
أحزمة نارية بقطاع غزة

أفاد مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفّذ أحزمة نارية بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة.

وأكد مراسل “القاهرة الإخبارية”، أن آليات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مدارس نازحين بمخيم النصيرات في قطاع غزة، مشيرًا إلى ارتقاء شهداء وجرحى إثر إطلاق الاحتلال النار صوب مخيم النصيرات.

وأوضح مراسل “القاهرة الإخبارية” أن القصف المدفعي الإسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة.

ونوّه مراسل “القاهرة الإخبارية”، بأن مستشفيات جنوب غزة لا تستطيع استيعاب عدد كبير من المرضى، وسيارات الإسعاف بغزة لا تستطيع الوصول للمصابين لانتشالهم.

القاهرة الإخبارية الاحتلال أحزمة نارية قطاع غزة مدارس نازحين مخيم النصيرات المناطق الشرقية مستشفيات جنوب غزة سيارات الإسعاف

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