خبير علاقات دولية يكشف موعد تغير شكل الحرب فى غزة

قال أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي ترفض وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن جميع الدول الآن غيرت موقفها لذلك المطروح الآن فقط هو الهدن التكتيكية وتقليل استهداف المدنيين.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن اسرائيل أسرفت في استخدام الذخيرة الغبية والتي تصيب منزلا بالكامل مما يؤدي لسقوط الكثير من الشهداء، مشيرًا إلى أن إسرائيل استهلكت 29 ألف قذيفة منها 45% ذخيرة غبية مما كان سببًا في سقوط العديد من الشهداء.

الولايات المتحدة تريد تقليل استهداف المدنيين

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تريد تقليل استهداف المدنيين، ولكن إسرائيل توسع عملياتها من الشمال للوسط واليوم تقوم بعمليات كبيرة في خان يونس، وأمريكا اليوم تدعو لهدنة تكتيكية ونسيمها هدنة إنسانية وهي المفتاح الذي يمكن به تقليل استهداف المواطنين ومن ثم الوصول لحل الدولتين.

وأكد أنه في منتصف يناير القادم سيتغير شكل الحرب بغزة لأن اليوم يوجد وزير الشئون الاستراتيجة الاسرائيلي في واشنطن للتباحث حول كيفية تقليل عدد المدنيين الذين يسقطون في هذه الحرب.