الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول عيد الأسرة المقدَّسة.. اليوم

تحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول عيد الأسرة المقدَّسة، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية جاء فيها "إنّ في مسيرة إبراهيم نحو "المَدينَةَ ذاتَ الأُسُس" الّتي وعِدَ بها .. تُشير الرسالة إلى العبرانيين إلى البركة التي تنتقل من الأبّ إلى ابنه .. لذا فإن العائلة هي أوّل موقع ينير فيه الإيمان مدينة الإنسان".

العظة الاحتفالية

وأفكّر بصورة خاصة بارتباط الرجل والمرأة المستتب في الزواج. ويُولَد هذا الارتباط من محبّة الواحد للأخر، وهو دليلّ وعلامة لمحبة الله... وعلى أساس هذا الحبّ يمكن للرجل والمرأة أن يَعِدا واحدهم الآخر الحبّ المتبادل من خلال حركة يربطون فيها حياتهم، وتذكّر بنواحٍ متعددة من الإيمان. ومن الممكن الوعد بحبّ لمدى الحياة، عندما نكتشف وجود تصميمٍ أكبر من مشاريعنا الخاصة، تصميمٌ يدعمنا ويسمح لنا بوهب المستقبل كلّه إلى الشخص المحبوب. ويمكن أن يساعد الإيمان في فهم مدى عمق وثراء ولادة الأولاد، لأنه من خلال هذه الولادة يُصبح معلومًا ذلك الحبّ الخالق الذي يعطينا ويأتمننا على سرّ إنسانٍ جديد. وهكذا عرفت سارة سرّ الأمومة بسبب إيمانها واعتمادها على وفاء الربّ لوعده".



ويتبع الإيمان في العائلة جميع مراحل الحياة بدءًا من مرحلة الطفولة: إذ يتعلّم الأطفال أن يثقوا بمحبّة أهلهم. لذا من الأهمية بمكان أن ينمّي الأهل ممارسات إيمان مشتركة ضمن العائلة، وأن يتابعوا نضوج إيمان أولادهم. إن صغيري السنّ خصوصًا، إذ يعبرون فترة في الحياة على درجة كبيرة من التعقيد والثراء والأهمية للإيمان، يجب أن يُحسّوا القرب والانتباه من عائلتهم ومن المجموعة الكنسية خلال مرحلة النمّو في الإيمان.