الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عودة الرباعي وغياب زاها وتراروي.. قائمة كوت ديفوار النهائية لأمم إفريقيا 2023

منتخب كوت ديفوار
منتخب كوت ديفوار

أعلن الفرنسي جيان لوي جاسكيه المدير الفني لـ"منتخب كوت ديفوار"، قائمة فريقه النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023".

موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"

ومن المقرر انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، بالعاصمة الإيفوارية "أبيدجان"، خلال الفترة من 13 يناير المقبل 2024 وتستمر فعاليتها حتى 11 فبراير من العام ذاته.

وشهدت قائمة منتخب الأفيال المستضيفة للمونديال الإفريقي، غياب ويلفريد زاها في كبرى المفاجآت، فضلا عن حامد تراروي جناح بورنموث الإنجليزي.

بينما ضمت القائمة سيباستيان هالر وسيمون، ونيكولاس بيبي وإسماعيلي ديالو، ولازاري أماني.

قائمة منتخب كوت ديفوار لأمم إفريقيا 2023

حراسة المرمى: يحيى فوفانا (أنجيه الفرنسي) - بدارا علي (سيكيكون الجنوب إفريقي) - أيايي فولي (أسيك ميموزا).

خط الدفاع: ويلي بولي (نوتنجهام فورست الإنجليزي) - شيستر ديالو (هايدوك سبليت الكرواتي) - أوسماندي ديوماندي (سبورتنج لشبونة البرتغالي) - أوديلون كوسونو (باير ليفركوزن الألماني) - إيفان نديكا (روما الإيطالي) - جيسلان كونان (الفيحاء السعودي) - سيرج أورييه (نوتنجهام فورست الإنجليزي) - ويلفرد سينجو (موناكو الفرنسي)

خط الوسط: إبراهيما سنجاري (نوتنجهام فورست الإنجليزي) - دومبيا إدريسا (الأهلي القطري) - فرانك كيسي (أهلي جدة السعودي) - جيان ميشيل سيري (هال سيتي الإنجليزي) - سيكو فوفانا (النصر السعودي) - لازاري أماني (يونيون سان جيلواز البلجيكي).

خط الهجوم: سيباستيان هالر (بوروسيا دورتموند الألماني) - كريم كوناتيه (سالزبورج النمساوي) - جيان فيليب كاسو (ريد ستار الصربي) - ماكس جاردال (غازي عنتاب التركي) - كريستيان كوامي (فيورنتينا الإيطالي) - جوناثان بامبا (سيلتا فيجو الإسباني) - عمر دياكاتيه (ستاد ريمس الفرنسي) - جيريمي بوجا (نيس الفرنسي) - نيكولاس بيبي (طرابزون سبور التركي) - سيمون أندجرا (برايتون الإنجليزي).

قائمة منتخب كوت ديفوار لأمم إفريقيا 2023
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