الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد الإيفواري يعلن قائمة المنتخب المشارك في "كان 2023"

منتخب كوت ديفوار
منتخب كوت ديفوار

كشف إدريس ديالو رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، عن عدد لاعبي منتخب الأفيال النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية "نسخة 2023".

ووفقا لما ذكره ديالو رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم:" قائمة منتخب كوت ديفوار النهائية المشارك في "كان 2023"، ستضم  27 لاعبا".

وأضاف “ديالو” في تصريحات لـ"صحفية ""sport-ivoire" الإيفوارية: "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أخبرنا أن  الموعد النهائي لتقديم القوائم هو 3 يناير 2024، قبل 10 أيام من انطلاق البطولة".

وتنطلق النسخة المقبلة من "كان 2023"، في العاصمة الإيفوارية "كوت ديفوار"، وذلك خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبلين 2024.

ويقع المنتخب الإيفواري في المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات كوت ديفوار البلد المستضيف للمونديال الإفريقي، وغينيا بيساو وغينيا الإستوائية، ونيجيريا.

بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات مصر وموزمبيق، وغانا والرأس الأخضر.

المجموعة الثالثة السنغال وجامبيا والكاميرون وغينيا.

المجموعة الرابعة بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا والجزائر.

المجموعة الخامسة تونس ونامبيبا ومالي وجنوب إفريقيا.

المجموعة السادسة والأخيرة المغرب وتنزانيا وجمهورية الكونغو وزامبيا.

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