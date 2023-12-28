الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حصاد المتحدة 2023: برامج المسئولية المجتمعية حاضرة بقوة

الشركة المتحدة للخدمات
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

تمكنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من تقديم مستوى راق، ومثال في الدعم الكبير للمصريين والأشقاء العرب وفي القلب منهم الفلسطينيون وما يمرون به من أزمات في ظل الاعتداء الغاشم على يد قوات الاحتلال.

وقدّمت المتحدة كثير من المساعدات والدعم اللا متناهي الذى يكمن في عدة تفاصيل تمت على مدار 2023، يستعرضها "الدستور" في التقرير التالي.

زيارة المصابين لغزة

في 13 نوفمبر الماضي 2023، قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إرسال وفد برئاسة أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة وعمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب إلى مستشفى العريش العام، لزيارة المصابين الأشقاء الفلسطنيين من غزة للاطمئنان عليهم، والحديث معهم ودعمهم بكلمات تخفف عنهم حجم الألم والخسارة التي يتعرضون لها منذ أن قررت قوات جيش الاحتلال الانتقام منهم.

 قافلة المساعدات لأهالي غزة

وقبل شهر من الآن، نظمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قافلة اتجهت إلى معبر رفح، لإرسالها إلى قطاع غزة تتكون من 6 شاحنات، وتضم حوالي 150 طنًا من المساعدات الإنسانية الغذائية الأساسية لقطاع غزة، وتضم أيضًا مياه للشرب.

 حملة التبرع لأهالي غزة 

بعد يومين من حركة طوفان الاقصي، التي قامت بها حركة حماس، ومن ثم رد جيش الاحتلال الصهيوني عليها بقصف واعتداء غاشم على أهالي غزة، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إطلاق حملة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، وذلك في ضوء تدهور القطاع الصحى، وارتفاع عدد الشهداء والمصابين فى قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي.

مساعدة عدد الفنانين الذين يمرون بأزمات صحية

إيمان البحر درويش

12 يوليو 2023، أعلنت وقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكفلها بعلاج الفنان الكبير إيمان البحر درويش، والتي وفرت له كل السبل العلاجية ليعود إلى صحته، وذلك بعد الحديث مع أسرته ومعرفة تفاصيل الحالة الصحية التي كان يمر بها.

الإعلامية شيرين الطحان

وفي إبريل الماضي، كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تكفلها بعلاج الإعلامية والفنانة الراحلة شيرين الطحان وذلك بعد تدهور حالتها الصحية، تقديرًا منهم لمجهودها المبذول قبل مرضها.

وهذه الأمور جعلت الكثير يٌشيد بما تفعله الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رأسهم الجمهور، وذلك بعد الدعم الكبير والملحوظ في مساعدة الفنانين والإعلامين، إيمانًا منها بحقهم في الحياة.

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