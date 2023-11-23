"مصر الخير" تطلق قافلة المساعدات الرابعة لأهالى قطاع غزة

أطلقت مؤسسة "مصر الخير" عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الخميس، قافلة المساعدات الرابعة لدعم أهالي قطاع غزة، والتي بلغت ٢٠٠ طن لتوفير احتياجاتهم من الملابس والأغطية والمواد الغذائية والأدوية الخاصة بنزلات البرد والوقاية منها.

وقال الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير" أن المؤسسة تعمل على دعم الأشقاء الفلسطينيين بصورة مستمرة ومتكاملة، خاصة منذ بداية تصاعد الأحداث والظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها القطاع نتيجة العدوان الغاشم على أهالي قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه تم تسيير ٣ قوافل خلال الفترة الماضية منذ فتح معبر.

وأضاف أن المؤسسة أعدت قافلة متكاملة تضم كافة العناصر الرئيسية للحماية والرعاية الإنسانية ضمن القافلة الرابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شملت حوالى ٢٠٠ طن من المساعدات الأساسية العلاجية والغذائية ومستلزمات الإغاثة لمواجهة فصل الشتاء.

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير" أن المؤسسة تنظم العديد من الحملات المتكاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا خاصةً في فصل الشتاء داخل مصر ولدى عناصرها وكوادرها الخبرة الكبيرة للقيام بمثل هذا العمل الإنساني ليصل إلى مستحقيه في أي مكان.

من جانبه قال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير" إن هدف القافلة الرابعة تقديم الدعم للأشقاء في قطاع غزة خاصة مع تغير الأحوال الجوية والأوضاع الصعبة التي يعيشون فيها بلا سكن أو رعاية، وتوفر الاحتياجات الأساسية للأسر لإعانتهم على مواجهة فصل الشتاء وتغيراته المناخية الشديدة.

وأشار إلى أن القافلة تستهدف تأمين المتطلبات الأساسية من العلاج والغذاء والكساء والغطاء لحين استقرار الأوضاع في غزة، ولذلك كان توجه المؤسسة بتوفير الاحتياجات لمواجهة الأحوال الجوية الصعبة وكمساعدة لدعم الأسر في تحمل الأعباء التي تواجههم.

وكشف أن إجمالي كميات المواد الغذائية والإغاثية التي تم إرسالها من المؤسسة وصل الى ١٢٠٠ طن، كما أن المساعدات التي تم إرسالها حتى الآن من المستلزمات الطبية شملت على ١٩٣ طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، والتي شملت أنابيب الأكسجين والمستلزمات الجراحية وحوامل المحاليل وأدوية التخدير، وكل ما احتاجه القطاع من الأدوات الجراحية.