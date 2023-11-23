الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مصر الخير" تطلق قافلة المساعدات الرابعة لأهالى قطاع غزة

قوافل مساعدات لغزة
قوافل مساعدات لغزة

أطلقت مؤسسة "مصر الخير" عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الخميس، قافلة المساعدات الرابعة لدعم أهالي قطاع غزة، والتي بلغت ٢٠٠ طن لتوفير احتياجاتهم من الملابس والأغطية والمواد الغذائية والأدوية الخاصة بنزلات البرد والوقاية منها.

وقال الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير" أن المؤسسة تعمل على دعم الأشقاء الفلسطينيين بصورة مستمرة ومتكاملة، خاصة منذ بداية تصاعد الأحداث والظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها القطاع نتيجة العدوان الغاشم على أهالي قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه تم تسيير ٣ قوافل خلال الفترة الماضية منذ فتح معبر.

وأضاف أن المؤسسة أعدت قافلة متكاملة تضم كافة العناصر الرئيسية للحماية والرعاية الإنسانية ضمن القافلة الرابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شملت حوالى ٢٠٠ طن من المساعدات الأساسية العلاجية والغذائية ومستلزمات الإغاثة لمواجهة فصل الشتاء.

"مصر الخير": قدمنا 127 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية لأهالي غزة

لحظة رفع كوبري مشاة شارع أحمد عرابي بونش عملاق (صور)

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير" أن المؤسسة تنظم العديد من الحملات المتكاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا خاصةً في فصل الشتاء داخل مصر ولدى عناصرها وكوادرها الخبرة الكبيرة للقيام بمثل هذا العمل الإنساني ليصل إلى مستحقيه في أي مكان.

من جانبه قال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير" إن هدف القافلة الرابعة تقديم الدعم للأشقاء في قطاع غزة خاصة مع تغير الأحوال الجوية والأوضاع الصعبة التي يعيشون فيها بلا سكن أو رعاية، وتوفر الاحتياجات الأساسية للأسر لإعانتهم على مواجهة فصل الشتاء وتغيراته المناخية الشديدة.

وأشار إلى أن القافلة تستهدف تأمين المتطلبات الأساسية من العلاج والغذاء والكساء والغطاء لحين استقرار الأوضاع في غزة، ولذلك كان توجه المؤسسة بتوفير الاحتياجات لمواجهة الأحوال الجوية الصعبة وكمساعدة لدعم الأسر في تحمل الأعباء التي تواجههم.  

وكشف أن إجمالي كميات المواد الغذائية والإغاثية التي تم إرسالها من المؤسسة وصل الى ١٢٠٠ طن، كما أن المساعدات التي تم إرسالها حتى الآن من المستلزمات الطبية شملت على ١٩٣ طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، والتي شملت أنابيب الأكسجين والمستلزمات الجراحية وحوامل المحاليل وأدوية التخدير، وكل ما احتاجه القطاع من الأدوات الجراحية.

مصر الخير الأهلي التنموي المساعدات غزة على جمعة

الأكثر قراءة

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين.. وصول الرئيس السيسى إلى ستاد القاهرة (بث مباشر)

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

برعاية مصر ورفض 3 وزراء يهود.. كواليس اجتماع الـ8 ساعات للوصول لـ"الهدنة" في غزة

مؤتمر تحيا مصر فلسطين.. الرئيس السيسى: مصر لم ولن تغلق معبر رفح أبدًا

مفاجأة أسفل مستشفى الشفاء.. هذا ما وجده الصحفيون الأجانب

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء