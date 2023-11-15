مصر الخير: قدمنا 127طن من الأدوية والمستلزمات الطبية لأهالي غزة

عفاف الجوهري: قطاع الصحة في حالة استعداد دائم ومستمر لتلبية كافة المتطلبات الطبية للأشقاء الفلسطينيين

أعلنت مؤسسة " مصر الخير"، اليوم، عن استمرار تقديم دعمها ومساعداتها في إطار قافلتها السابعة والتي تشمل المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية لغزة، وعدد من المستلزمات الطبية الطارئة التي يحتاجها القطاع.

وقالت الدكتور عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إن المساعدات التي تم إرسالها حتى الآن من المستلزمات الطبية شملت عدد 127 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية والتي تحتوي على أنابيب الأكسجين والمستلزمات الجراحية وحوامل المحاليل وأدوية التخدير، وكل ما يحتاجه القطاع من الأدوات الجراحية.

القوافل والمساعدات

وأوضحت الدكتور عفاف الجوهري، أن القوافل شملت ٣٠٤٧٧ علبة دواء ( طوارئ / مزمن/ زراعة كلى)، و٥٣٥٥ جرعة تخدير، و٣٤٦٥ جرعة علاج كيماوي، و٦٣٤٧٣ قطعة مستلزمات وأدوات جراحية، و٢٤٦٩ علبة لبن أطفال، و١١٢٨٩ باكت حفاضات/ كبار، و٥ مولد أكسجين.





وأكدت على استمرار الاستجابة السريعة من المؤسسة بإرسال المساعدات ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مع تكامل كافة المؤسسات الأهلية المصرية لسرعة تتدفق المساعدات الطبية لتلبية احتياجات الأشقاء في غزه مؤكدة أن قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطني في حالة استعداد دائم ومستمر لتلبية كافة المتطلبات الطبية لقطاع غزة في ظل التنسيق الكامل مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.



يذكر أن مؤسسة "مصر الخير"، في قوافلها الإغاثية الطبية التي تم إرسالها لقطاع غزة بضرورة توافر المستلزمات الجراحية الأساسية وأجهزة الضغط وأجهزة السكر وأجهزة قياس الأوكسجين، والكحول الطبي والبيتادين والخيوط الجراحية والدرنقة، والفازلين وماسكات جراحية والمفارش الطبية كما تضمنت القوافل أدوية طوارئ، وأدوية صدر، ومضادات حيوية، ومضادات للتجلط، ومحلول ملح، ومحاليل جلوكوز، وكورتيزون حقن، ولبن للأطفال.