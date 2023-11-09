طفرة غير مسبوقة في قطاع التعليم العالي خلال آخر 9 سنوات

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "طفرة غير مسبوقة على مدار 9 سنين في ملف التعليم العالي".

واستطاع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أن يقطع أشواطًا استثنائية في إحداث طفرة غير مسبوقة على مدار 9 سنوات في سبيل إتاحة التعليم وتحقيق التميز في الجامعات المصرية.

وذلك عن طريق التوسع في إنشاء ووجود اتجاهات وأفكار جديدة للجامعات ما بين الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية؛ لاستيعاب أعداد خاصة من الطلاب وفقًا للاستراتيجية القومية التي وضعتها الدولة المصرية لتطوير التعليم 2030.

وتعتمد تلك الاستراتيجية على تحول الجامعات من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها مع تحقيق الملائمة بين التخصصات ومخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل على المستوى القومي.

28 جامعة حكومية على مستوى المحافظات في 2023

وأشار التقرير إلى أن الدولة عملت أيضًا على التوسع في عدد من الجامعات، حيث وصل عدد الجامعات الحكومية إلى 28 جامعة على مستوى المحافظات في عام 2023 بإجمالي 473 كلية و400 برنامج بعدما كانت 24 جامعة حكومية و392 كلية و118 برنامج في عام 2014.

وبلغ إجمالي الجامعات الخاصة 30 جامعة في عام 2023، بإجمالي 237 كلية بعدما كانت 23 جامعة و132 كلية، ووصل عدد الجامعات الحكومية والدولية إلى 20 جامعة بإجمالي 99 كلية بعدما كان عددها في عام 2014 3 جامعات فقط.