الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التبرع بـ 938 كيس دم في مبادرة الشباب والرياضة ومجلس القبائل العربية

التبرع بـالدم
التبرع بـالدم

أسفرت فاعلية حملة التبرع بالدم في عدد من مراكز الشباب المختلفة بالمحافظات عن التبرع بـ 938 كيس دم بمشاركة عدد كبير من المتطوعين لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق ومصابي قطاع غزة.

مشاركة مراكز الشباب 

وشهدت مراكز الشباب في محافظات القاهرة الكبري والجيزة والدقهلية ومدن القناة وسيناء ومحافظات الدلتا وشمال وجنوب الصعيد إقبالا كبيرا علي المبادرة تحت شعار "قوتنا في وحدتنا"، وبمشاركة عدد كبير من المتطوعين والشباب ممن حضرو للتبرع بالدم لصالح مصابي قطاع غزة.

وقال بيان رسمي لمؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية أن الحملة تأتي استمرار لدعم للأشقاء الفلسطينين في قطاع غزة جراء أحداث العنف الجاري من جيش الاحتلال على القطاع.

وقال الدكتور محمد شعبان عضو مجلس أمناء مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، إن المجلس بدأ مساعداته  بقافلة مساعدات غذائية ودوائية  وملابس وصلت للقطاع تم بإشراف الدكتورة رحاب الفخرانى عضو مجلس أمناء المؤسسة.

وأضاف أن حملة التبرع بالدم استهدفت التاكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية كل مواطن مصري مشيرا إلي دعم المؤسسة لكافة قرارات القيادة السياسية خاصة وأن فلسطين في قلب كل مصري فالدماء واحدة والألم واحد.

انطلاق الحملة

وكانت قد انطلقت الحملة في جميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومجلس القبائل والعائلات المصري وبنك الدم وأكد وزير الشباب والرياضة علي أن التبرع بالدم من يساهم في علاج الجرحى والمصابين، في إطار الدور الذي تقوم به مصر دائما لمساندة أشقائها في فلسطين، موضحا أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم يه مراكز الشباب والتي تعمل خلاله وزارة الشباب والرياضة على استغلال طاقات الشباب المصري وتحويلها لما يعود بالنفع على الدولة المصرية.

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