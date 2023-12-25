بعد نجاح الموسم الثاني.. موعد عرض الحلقة الأخيرة لبرنامج "كابيتانو مصر"

حقق برنامج اكتشاف المواهب الكروية الضخم “كابيتانو مصر” نجاحا جماهيريا كبيرا بموسميه الأول والثاني، ومن المقرر أن يختتم الموسم الثاني حلقاته خلال أيام.

موعد عرض الحلقة الأخير لبرنامج "كابيتانو مصر"

تذاع الحلقة الأخير للمسم الثاني لبرنامج “كابيتانو مصر” الذي تنمه شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة وزارة الرياضة، يوم الجمعة المقبل، للكشف عن موهبة الموسم الثاني من بين ثلاثة أسماء وهم: “أحمد أشرف، السيد محمود، وعبدالله إسلام”

تفاصيل برنامج كابيتانو مصر الموسم الثاني

يذكر أن اختبارات النسخة الثانية من كابيتانو مصر، أقيمت خلال شهرى يوليو واغسطس لمواليد 2009 بعدد 8 محافظات، أسوان، المنيا، سوهاج، الغربية، بورسعيد، المنوفية، البحيرة، والقاهرة الكبرى، وتمت التصفيات وصولًا إلى المتميزين لخوضهم البرنامج.



ويأتي مشروع "كابيتانو مصر" ضمن باقة البرامج التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين فى مختلف الألعاب الرياضية، وضمهم فى حضانات متكاملة يتم خلالها التدريب الشامل للمشاركين وفق أسس ومعايير علمية، وصقل مهاراتهم ، وإعدادهم لمختلف المنافسات، والمساهمة فى احترافهم فى الأندية الرياضية.

جدير بالذكر أن، يقام مشروع اكتشاف المواهب كابيتانو مصر تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ تقام اختبارات الموسم الثاني من أجل اختبار واكتشاف المواهب الكروية الجديدة.

حقق برنامج اكتشاف المواهب الكروية الضخم “كابيتانو مصر” نجاح جماهيري كبير بموسميه الأول والثاني، ومن المقرر أن يختتم الموسم الثاني حلقاته خلال أيام.

موعد عرض الحلقة الأخير لبرنامج "كابيتانو مصر"

تذاع الحلقة الأخير للموسم الثاني لبرنامج “كابيتانو مصر” الذي تنمه شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة وزارة الرياضة، يوم الجمعة المقبل، للكشف عن موهبة الموسم الثاني من بين ثلاثة أسماء وهم: “أحمد أشرف، السيد محمود، وعبدالله إسلام”

تفاصيل برنامج كابيتانو مصر الموسم الثاني

يذكر أن اختبارات النسخة الثانية من كابيتانو مصر، أقيمت خلال شهرى يوليو واغسطس لمواليد 2009 بعدد 8 محافظات، أسوان، المنيا، سوهاج، الغربية، بورسعيد، المنوفية، البحيرة، والقاهرة الكبرى، وتمت التصفيات وصولًا إلى المتميزين لخوضهم البرنامج.

ويأتي مشروع "كابيتانو مصر" ضمن باقة البرامج التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين فى مختلف الألعاب الرياضية، وضمهم فى حضانات متكاملة يتم خلالها التدريب الشامل للمشاركين وفق أسس ومعايير علمية، وصقل مهاراتهم ، وإعدادهم لمختلف المنافسات، والمساهمة فى احترافهم فى الأندية الرياضية.

جدير بالذكر أن، يقام مشروع اكتشاف المواهب كابيتانو مصر تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ تقام اختبارات الموسم الثاني من أجل اختبار واكتشاف المواهب الكروية الجديدة.

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