الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل وأبرز أحداث حكاية "لو بعد حين"

حدث بالفعل
حدث بالفعل

أثار مسلسل “حدث بالفعل” ضجة واسعة خلال الفترة الماضية، بعد عرضه على شاشة cbc، نظرًا لأحداثه الواقعية والمشوقة، لذلك استطاع أن يحصد نسب مشاهدات عالية، ويحظى على قاعدة جماهيرية كبيرة، ويبحث الجمهور بشكل مكثف عن مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل وأبرز أحداث حكاية “لو بعد حين”، وهو ما يرصد الدستور خلال السطور التالية.

تفاصيل احداث مسلسل حدث بالفعل
 

يعتبر مسلسل حدث بالفعل من نوعية المسلسلات التي تحمل أكثر من حكاية، وما يميزه هو أن حكاياته واقعية حدثت بالفعل، وتعرض حاليًا حكاية “لو بعد حين” وتدور أحداثها حول يسرا المذيعة المشهورة التي تسعى للشهرة والثراء، وهى على علاقة جيدة جدًا بأهلها، ولكن لا تمتلك الوقت لزيارتهم وتكتفي بمكالمة تليفونية يومًيا، ولكن تنهار حياتها عند اختفاء والديها في أحداث مريبة، وتبدأ يسرا وأختها سمر في رحلة البحث عنهما.

مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل على cbc.. أحداث حكاية كاملة

لو بعد حين بطولة الفنانة دينا الشربيني، والفنانة شيرين رضا، وآخرين، والحكاية من إخراج وائل فرج، وتأليف فادي النجار. 

مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل
 

مسلسل حدث بالفعل يعرض حصريًا عبر قناتي cbc، وcbc دراما، فيذاع على شاشة قناة cbc خلال خمسة أيام من كل اسبوع، وتحديدا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، بينما يعرض على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً.

مواعيد اعادة مسلسل حدث بالفعل

وينتظر المشاهد موعد اعادة مسلسل حدث بالفعل خاصة إن فاتته مشاهدة الحلقة في موعدها الأصلي، فيتم إعادة المسلسل على قناة سي بي سي في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، كما يتم إعادته في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it.

جدير بالذكر أن عرضت قناة cbc خلال الفترة الماضية 4 حكايات من حكايات مسلسل حدث بالفعل وهي تحت الحزام وقرض شخصي وريش ابيض وكاملة. 

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مواعيد عرض حكاية "ولو بعد حين" من مسلسل "حدث بالفعل" على شاشة CBC

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