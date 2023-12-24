مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل على cbc.. أحداث حكاية كاملة

تواصل قناة cbc عرض حلقات حكاية كاملة من مسلسل حدث بالفعل.

واستحوذت مسلسل حدث بالفعل الذي انطلق عرضه الشهر الماضي على اهتمام الجمهور والنقاد على حد سواء.

مسلسل حدث بالفعل

ونجح مسلسل حدث بالفعل في تصدر قائمتي الأكثر بحثا والأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT.

واستطاع مسلسل حدث بالفعل جذب قطاع عريض من الجمهور نظرا أحداثه التي تتسم الغموض والتشويق والإثارة.

ونرصد للجمهور خلال هذا التقرير مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل على شبكة قنوات dmc.

ورغم ان مسلسل حدث بالفعل أوشك على نهايته الا انه أصبح محط أنظار الجمهور لقصته الواقعية المأخوذة عن أحداث حدثت بالفعل في 9 دول عربية مختلفة.

يعرض مسلسل حدث بالفعل عبر شاشة قنوات cbc يوميا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء.

مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة

تعد حكاية كاملة الحكاية الرابعة من حكايات مسلسل حدث بالفعل، الذي يعرض حاليًا عبر شاشة قناة cbc بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولتها كل من آية سماحة، مطرب الراب شاهين، وغيرهم، ومن تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.

يتكون مسلسل حدث بالفعل من عدة حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من 3 حلقات، وتعرض حاليا حكاية لو بعد حين خلال أيام وهي من بطولة الفنانة دينا الشربيني، والفنانة شيرين رضا، وآخرين، والحكاية من إخراج وائل فرج، وتأليف فادي النجار.

مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة

خصصت مجموعة قنوات cbc مواعيد عرض مميزة لمسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة مميزة حيث يذاع مسلسل حدث بالفعل عبر قناتي cbc، وcbc دراما، فيعرض على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، كما يتم إعادته في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

بينما يعرض على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً، ويتم إعادته في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it.

قصة واحداث حكاية كاملة مسلسل حدث بالفعل

حكاية كاملة للفنانة آية سماحة والتي تدور حول ظاهرة التنمر وتعد حكاية كاملة رابع حكايا مسلسل حدث بالفعل التي تعرض حاليا على شاشة قنوات cbc من بطولة آية سماحة، تامر فرج، شاهين، بسنت حاتم، أحمد فهيم، والعمل من تأليف فادي النجار، وإخراج وائل فرج، وتدور أحداث الحكاية حول مصممة أزياء تتعرض في يوم من الأيام إلى حادث مأساوي يقلب حياتها رأسًا على عقب.

حيث تسرد حكاية فتاة تدعى “كاملة” تعاني من عقدة نفسية بسبب تنمر والدها على جسدها الممتلئ، ومعاملته القاسية مع والدتها منذ طفولتها، تبدأ في رؤية طفلة صغيرة تطاردها أينما تذهب ولا أحد يراها غيرها، كما أنها ترفض فكرة الارتباط، لتأخذ الأحداث منحنيات عديدة حول الشخصية وما تتعرض له.