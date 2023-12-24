الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل على cbc.. أحداث حكاية كاملة

مسلسل حدث بالفعل
مسلسل حدث بالفعل

تواصل قناة cbc عرض حلقات حكاية كاملة من مسلسل حدث بالفعل

واستحوذت مسلسل حدث بالفعل الذي انطلق عرضه الشهر الماضي على اهتمام الجمهور والنقاد على حد سواء. 

مسلسل حدث بالفعل

ونجح مسلسل حدث بالفعل في تصدر قائمتي الأكثر بحثا والأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT. 

واستطاع مسلسل حدث بالفعل جذب قطاع عريض من الجمهور نظرا أحداثه التي تتسم الغموض والتشويق والإثارة. 

ونرصد للجمهور خلال هذا التقرير مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل على شبكة قنوات  dmc. 

ورغم ان مسلسل حدث بالفعل أوشك على نهايته الا انه أصبح محط أنظار الجمهور لقصته الواقعية المأخوذة عن أحداث حدثت بالفعل في 9 دول عربية مختلفة. 

يعرض مسلسل حدث بالفعل عبر شاشة قنوات cbc يوميا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء. 

مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة 

تعد حكاية كاملة الحكاية الرابعة من حكايات مسلسل حدث بالفعل، الذي يعرض حاليًا عبر شاشة قناة cbc بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it  الإلكترونية، ويشارك في بطولتها كل من آية سماحة، مطرب الراب شاهين، وغيرهم، ومن تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.

بعد نجاحه.. مواعيد مشاهدة عرض مسلسل حدث بالفعل وأبرز أحداثه

يتكون مسلسل حدث بالفعل من عدة حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من 3 حلقات، وتعرض حاليا حكاية لو بعد حين خلال أيام وهي من بطولة الفنانة دينا الشربيني، والفنانة شيرين رضا، وآخرين، والحكاية من إخراج وائل فرج، وتأليف فادي النجار. 

مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة

خصصت مجموعة قنوات cbc مواعيد عرض مميزة  لمسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة مميزة حيث يذاع مسلسل حدث بالفعل عبر قناتي cbc، وcbc دراما، فيعرض على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، كما يتم إعادته في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

بينما يعرض على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً، ويتم إعادته في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it. 

قصة واحداث حكاية كاملة مسلسل حدث بالفعل 

حكاية كاملة للفنانة آية سماحة والتي تدور حول ظاهرة التنمر وتعد حكاية كاملة رابع حكايا مسلسل حدث بالفعل  التي تعرض حاليا على شاشة قنوات cbc من بطولة آية سماحة، تامر فرج، شاهين، بسنت حاتم، أحمد فهيم، والعمل من تأليف فادي النجار، وإخراج وائل فرج، وتدور أحداث الحكاية حول مصممة أزياء تتعرض في يوم من الأيام إلى حادث مأساوي يقلب حياتها رأسًا على عقب.

حيث تسرد حكاية فتاة تدعى “كاملة” تعاني من عقدة نفسية بسبب تنمر والدها على جسدها الممتلئ، ومعاملته القاسية مع والدتها منذ طفولتها، تبدأ في رؤية طفلة صغيرة تطاردها أينما تذهب ولا أحد يراها غيرها، كما أنها ترفض فكرة الارتباط، لتأخذ الأحداث منحنيات عديدة حول الشخصية وما تتعرض له. 

اقرأ أيضاً

مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل وأبرز أحداث حكاية"كاملة"

مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل وأبرز أحداث حكاية كاملة تفاصيل احداث مسلسل حدث بالفعل مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل مواعيد اعادة مسلسل حدث بالفعل مسلسل حدث بالفعل على شاشة CBC مسلسل حدث بالفعل

مواد متعلقة

مواعيد عرض مسلسل ورق التوت على cbc بطولة شريف سلامة

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

مواعيد عرض مسلسل "ورق التوت" على قنوات سي بي سي ومعدلات التردد

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

برامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.. نيولوك شامل

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار خلال تعاملات اليوم الاحد

البصل بـ11 جنيهًا.. انخفاض أسعار الخضروات فى سوق العبور اليوم

تفاصيل صفقة وقف إطلاق النار فى غزة برعاية مصر

ارتفاع احتياطات منجم السكرى من الذهب إلى 5.8 مليون أوقية

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد خطط إسرائيل للسيطرة عليه في غزة.. ما هو محور فيلادلفيا؟

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تشدد من إجراءاتها بحق المعتقلين

فشل الحرب وانهيار الاقتصاد وإفلاس الشركات.. تبعات حرب غزة تضرب الاحتلال