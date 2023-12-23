السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل وأبرز أحداث حكاية"كاملة"

مسلسل حدث بالفعل
مسلسل حدث بالفعل

يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل على شاشة قناة cbc ، وذلك عقب النجاح الذي حققه المسلسل  منذ انطلاق أولى حكاياته والتي حملت اسم تحت الحزام للنجمة غادة عبد الرازق. 

ويعد مسلسل حدث بالفعل أحد الأعمال المأخوذة عن قصص حقيقية واقعية وهو ما ساهم في جذب الجمهور لمشاهدة العمل الذي تصدر تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كما دخل قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT الرقمية. 

مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة 

خصصت مجموعة قنوات cbc مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة مميزة حيث يذاع مسلسل حدث بالفعل عبر قناتي cbc، وcbc دراما، فيعرض على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، كما يتم إعادته في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

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بينما يعرض على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً، ويتم إعادته في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it. 

ويرصد مسلسل حدث بالفعل 5 قصص وهم: "تحت الحزام، ريش أبيض، قرض شخصي، ولو بعد حين، كاملة"، والعمل مأخوذ عن قصص حقيقية حيث يرصد عدد من الأمراض النفسية تم رصدها في أكثر من 9 دول عربية ومسلسل حدث بالفعل مكون من 15 حلقة مقسمة لـ 5 حكايات.

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مسلسل حدث بالفعل 

وتعرض شبكة قنوات cbc حاليا حكاية كاملة للفنانة آية سماحة والتي تدور حول ظاهرة التنمر وتعد حكاية كاملة رابع حكايات  مسلسل حدث بالفعل التي تعرض حاليا على شاشة قنوات cbc من بطولة آية سماحة، تامر فرج، شاهين، بسنت حاتم، أحمد فهيم، والعمل من تأليف فادي النجار، وإخراج وائل فرج، وتدور أحداث الحكاية حول مصممة أزياء تتعرض في يوم من الأيام إلى حادث مأساوي يقلب حياتها رأسًا على عقب.

حيث تسرد حكاية فتاة تدعى “كاملة” تعاني من عقدة نفسية بسبب تنمر والدها على جسدها الممتلئ، ومعاملته القاسية مع والدتها منذ طفولتها، تبدأ في رؤية طفلة صغيرة تطاردها أينما تذهب ولا أحد يراها غيرها، كما أنها ترفض فكرة الارتباط، لتأخذ الأحداث منحنيات عديدة حول الشخصية وما تتعرض له. 

 

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